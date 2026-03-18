logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Máynez anuncia perfiles clave para liderazgo en Nuevo León 2027

El partido Movimiento Ciudadano busca mantener la gubernatura con candidatos respaldados por su dirigencia.

Por El Universal

Marzo 18, 2026 08:27 p.m.
A
Máynez anuncia perfiles clave para liderazgo en Nuevo León 2027

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Jorge Álvarez Máynez, el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, anunció ocho perfiles de liderazgo más fuertes y posibles contendientes para la gubernatura de Nuevo León.

Perfiles destacados rumbo a las elecciones 2027

Rumbo a las elecciones del 2027, enlistó a las personas que tomarán un "liderazgo" en el estado, entre ellas, se encuentra Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador, Samuel García y titular de "Amar a Nuevo León".

El dirigente señaló que Rodríguez es "un orgullo" para el partido político y el país por las acciones que ha tomado a favor de los niños en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El dirigente de MC destacó que ella ha demostrado ser "uno de los personajes de la nueva generación de mexicanos".

Otros candidatos y apoyo político

Siete contendientes más del MC para la gobernatura de NL

Entre los otros siete posibles candidatos, se mencionó al actual senador Luis Donaldo Colosio, a quién Máynez destacó como haber derrotado a otros partidos políticos en Monterrey.

Asimismo, nombró a Marta Herrera, quién actualmente es la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el estado.

Destacó a la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, de la que Máynez aseguró merece apoyo político para futuras aspiraciones.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, también fue mencionado y le otorgó parte del mérito de la seguridad en Nuevo León.

Raúl Lozano Caballero también fue nombrado en la lista de Máynez, actualmente se desempeña como secretario de Medio Ambiente.

Por último, apuntó hacia dos actuales alcaldes de municipios del estado, entre ellos Héctor García, presidente de Guadalupe, y Félix Arratia, alcalde de Juárez.

Para finalizar, Máynez señaló que cada uno de los candidatos cuenta con el apoyo del partido para que la gubernatura continúe siendo naranja.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Máynez anuncia perfiles clave para liderazgo en Nuevo León 2027
Máynez anuncia perfiles clave para liderazgo en Nuevo León 2027

Máynez anuncia perfiles clave para liderazgo en Nuevo León 2027

SLP

El Universal

El partido Movimiento Ciudadano busca mantener la gubernatura con candidatos respaldados por su dirigencia.

Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata
Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata

Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata

SLP

El Universal

La exsecretaria aclara que no buscará cargos y actuará desde sociedad civil.

Madres Buscadoras de Jalisco localizan cuerpos de jóvenes desaparecidos
Madres Buscadoras de Jalisco localizan cuerpos de jóvenes desaparecidos

Madres Buscadoras de Jalisco localizan cuerpos de jóvenes desaparecidos

SLP

El Universal

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco encontró los cuerpos de tres jóvenes desaparecidos desde diciembre de 2025 en un predio ya inspeccionado por autoridades.

Maestros se enfrentan con la Policía durante marcha en CDMX
Maestros se enfrentan con la Policía durante marcha en CDMX

Maestros se enfrentan con la Policía durante marcha en CDMX

SLP

EFE

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene diálogo con la CNTE y pide manifestaciones pacíficas.