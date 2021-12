MC dice no a unirse al PRI-PAN-PRD

Los gobernadores de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano (MC) descartaron la posibilidad de formar alianzas para la elección presidencial de 2024.

Y es que la coalición Sí por México, integrada por diversas organizaciones, ciudadanos y fundada por los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, invitaron a MC a sumarse a su proyecto, como ya lo hicieron el Partido Acción Nacional (PAN), el Patido Revolucionrario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), para "echar a Morena de la Presidencia de la República en 2024".

Durante la convención Nacional Democrática de MC, celebrada en el salón Olmeca del World Trade Center, en la Ciudad de México, Samuel García dijo que su partido no permitirá alianzas "raras ni indignas" y señaló que nadie les quitará sus votos ni sus ideales por unos cuantos pesos del presupuesto.

"Movimiento Ciudadano no permite alianzas raras ni indignas, porque somos íntegros. Movimiento Ciudadano no permite mesías ni faraones, porque somos equipo (...) No van a quitarnos nuestros votos ni nuestros ideales por unos cuantos pesos del presupuesto, porque somos el futuro de México, la tercera vía, la socialdemocracia", expresó.

Además, el Gobernador de Nuevo León aseguró que Movimiento Ciudadano podrá ganar en 2024 pese a lo que digan las encuestas: "Cuando la vieja política saque sus encuestas y digan es que no van a poder. A esos ilusos díganles que así empezó su compadre, Samuel García en cuatro lugar, y se los merendó en 2021. Así con esa fuerza. Que nadie nos diga que no podemos y que no vamos a ganar 2022, 2023 y 2024".

Tanto él como el Gobernador Enrique Alfaro coincidieron en que en MC no habrá confrontaciones por la candidatura presidencial.

"Lo que les puedo asegurar es que nosotros no nos vamos a pelear. Al contrario, somos amigos, compartimos una visión, aquí no nos ganan las ambiciones personales, lo importante es el proyecto colectivo", indicó Alfaro Ramírez.

Asimismo, el mandatario de Jalisco mencionó que su partido no cree en "alianzas simplonas", pero dijo que sí creen "en la posibilidad de hacer del diálogo una oportunidad para tratar de sumar a distintas expresiones políticas que necesitamos para construir un proyecto competitivo".

El pasado 20 de octubre, Claudio X. González, opositor del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su discurso por el aniversario de Sí por México que la coalición Va por México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, más Movimiento Ciudadano tuvieron más votos que Morena en la pasada elección.

En esa contienda, Morena y sus aliados obtuvieron 12 millones 802 mil 391 votos contra los 12 millones 575 mil 879 de la alianza opositora y los tres millones 430 mil 507 de MC.

Los números que ha arrojado el partido naranja han llevado al fundador de la coalición de Va por México, el empresario Claudio X. González, a insistir en que toda la oposición se coaligue en torno a un sólo candidato:

"En términos de votos absolutos, a nivel nacional, la oposición, es decir, la Coalición Va por México más Movimiento Ciudadano, tuvieron cerca de dos millones de votos más que Morena y sus aliados. Es decir, en voto total, el 6 de junio, la oposición venció al oficialismo".

Con esta premisa el empresario insistió en la necesidad de conformar una gran coalición para 2024, en la que contempló a Movimiento Ciudadano, partido que no se ha aglutinado en la alianza del PRI, PAN y PRD, y que por el contrario ha trazado su propia ruta para la próxima contienda presidencial.

No obstante, Movimiento Ciudadano ha descartado la posibilidad de acompañar al PRI-PAN-PRD, una postura que va en línea con las primeras preferencias que han arrojado las encuestas, las cuales colocan a Luis Donaldo Colosio Riojas por encima de las cartas fuertes del panismo Ricardo Anaya y del priismo Alfredo del Mazo.