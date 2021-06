MC: ir solos fue la apuesta correcta, no habrá pactos con Morena

La apuesta de Movimiento Ciudadano (MC) fue por ir solos en estas elecciones y fue la correcta y el partido no tiene intenciones de hacer pactos con Morena en el Congreso, comentó Clemente Castañeda, coordinador nacional del partido, quien garantizó el triunfo en Nuevo León.

"Movimiento Ciudadano hizo durante esta campaña electoral una apuesta importante, que era la apuesta y sigue siendo de ir solos en este proceso electoral y a juzgar por los resultados por lo que tenemos hasta este momento por parte de la autoridad electoral confirmamos que la apuesta fue la correcta", mencionó Castañeda en conferencia de prensa.

El coordinador del partido se deslindó de Morena asegurando que van a reequilibrar el poder del Congreso.

"Nosotros no nos equivocamos, Movimiento Ciudadano apostó por convertirse en una alternativa y por supuesto no tenemos ninguna intención ni de pactar ni de acordar con Morena y por supuesto tampoco ninguna de otra de ir a la saga de los que se dicen de oposición".

Como lo mencionó en la conferencia de esta tarde, Castañeda aseguró que la gubernatura de Nuevo León es para Samuel García y la alcaldía de Monterrey para Luis Donaldo Colosio.

Para el caso de Campeche, Castañeda mencionó que sus números indican que se trata de una contienda cerrada pero Movimiento Ciudadano está arriba por dos puntos porcentuales.

"Debo señalar que en el caso de Campeche lo que estamos viendo es una serie de anomalías alrededor de la elección que nos obliga a ser muy cautelosos de los resultados que estamos dándoles".

También estimó el triunfo en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, municipios de Jalisco además de Ciudad Nezahualcóyotl en el estado de México. Agregó que dan batalla en Colima, Nayarit, Chihuahua y Sonora.

Respecto a la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano está con alrededor de 7% de la votación total, aunque en la proyección del partido se romperá la barrera de los tres millones de votos.