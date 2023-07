MC no descarta alianzas para 2024, pero no es tiempo: Dante Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL). - Movimiento Ciudadano (MC) no descarta una alianza electoral rumbo a los comicios presidenciales de 2024, aseguró su coordinador nacional, senador Dante Delgado Ranauro, pero reiteró que aún no son los tiempos.

"No (se descarta que vayan en alianza). Se descarta que anticipemos ejercicios que no se han dado y en el que están violando otros sus propios procedimientos al querer anticipar candidaturas que no lo son, haciendo debate mediático de algo que no existe".

En entrevista, al término del seminario "México, Soberanía y Globalización, realizado en Tijuana, Baja California, el senador Delgado recordó que el proceso electoral ni siquiera ha iniciado, pero MC construye una gran alianza en todo el país con la ciudadanía.

"Es ahí donde esos partidos tradicionales están y se quedaron como cascarones huecos. Esa es la realidad".

Dijo que el interior del partido naranja respetan las opiniones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien había señalado que MC llegaba tarde a la discusión de una alternativa opositora con miras a 2024.

"Nosotros respetamos al gobernador Alfaro, estamos dispuestos, como siempre ha sido, dialogar con él por lo que representa, con nuestros amigos de Jalisco que han sido la locomotora del proyecto y adicionalmente sumar la visión de las nuevas generaciones".

Delgado criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice "las mañaneras" para la acción política.

"Después de la elección del 21, particularmente del resultado en la Ciudad de México, él anticipó la sucesión presidencial de manera desproporcionada, a grado tal de que todas las fuerzas políticas, incluso las que han sido ya derrotadas de manera permanente en 23 entidades, hacen lo mismo que el Presidente, hace con su partido, ¿por qué?, porque hay desesperación".

Fustigó que el titular del Ejecutivo actúe al margen de la ley ante una legislación que incluso fue modificada porque él denunciaba lo que él hace hoy sin recato alguno.