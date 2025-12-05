MC pide evaluar a Ernestina Godoy con base en resultados en la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Movimiento Ciudadano llamó a no politizar la discusión sobre la elección de la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, al considerar que el nombramiento no debe recaer en una disputa mediática sino en que el nuevo diseño institucional que garantice paz y autonomía en la procuración de justicia.

Desde el World Trade Center, Jorge Álvarez Máynez, aseguró a medios de comunicación que el reciente nombramiento de Ernestina Godoy pertenece exclusivamente a una decisión tomada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la terna elegida, hecho por el que el país debe mirar más allá de los perfiles individuales y no su cercanía con colores partidistas.

"Los países no se transforman por los nombres, se transforman por el diseño de sus instituciones. Los nombramientos en la Fiscalía son responsabilidad de la presidenta, y nosotros no vamos a politizar un tema tan sensible.

"Estamos a la expectativa del desempeño de quien resulte designada o designado, porque lo que importa no es la cercanía con un gobierno, sino los resultados, la autonomía real y la capacidad de garantizar justicia y paz", comentó.

México debe concentrarse en fortalecer sus instituciones: Máynez

El líder emecista remarcó que México debe concentrarse en fortalecer sus instituciones antes que en debatir sobre perfiles específicos.

Sostuvo que MC no asumirá que cualquier propuesta será incondicional al gobierno federal, al recordar que ministros designados por administraciones pasadas han mostrado independencia en su actuación y afirmó que observará el desempeño de la nueva titular de la Fiscalía con base en resultados y en su capacidad de garantizar autonomía, al tiempo que reiteró su rechazo a prácticas que vulneren esa independencia, como la "renuncia simulada" del exfiscal.

Sobre esta línea, Movimiento Ciudadano descartó reabrir la discusión sobre alianzas partidistas rumbo a 2027 y afirmó que su ruta será competir con candidaturas propias.

Máynez afirmó que la apuesta será impulsar perfiles ciudadanos y posicionarse como la fuerza alternativa frente a Morena, sin depender de acuerdos con otros institutos políticos.

El partido señaló que las coaliciones tradicionales terminan por concentrar decisiones en cúpulas y restar espacio a la participación ciudadana, por lo que no formarán parte de esa dinámica en el próximo ciclo electoral.

Agregó que, aunque mantienen diálogos con distintos actores políticos y sociales, estas conversaciones no buscan construir pactos electorales, sino coincidencias en proyectos de país.

MC trabaja en reconfiguración interna

El partido "fosfo, fosfo" adelantó que ya trabaja en una reconfiguración interna para fortalecer su presencia nacional y construir una oferta electoral competitiva con perfiles emergidos de sectores sociales al insistir en que Morena no es "invencible" y que las próximas elecciones podrían abrir un nuevo equilibrio de fuerzas si se presentan candidaturas con propuestas claras y viables.

"Vamos a ir con candidaturas ciudadanas, con los mejores perfiles de México. Movimiento Ciudadano ya tomó una definición y no está abierta la discusión sobre alianzas", indicó Jorge Álvarez.