MC propone "candado" para que exgobernadores no reciban embajadas como "premio"

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- La bancada de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente presentó una iniciativa de "ley anti premios de AMLO a gobernadores", luego de los recientes casos en que el titular del Ejecutivo Federal designa a exmandatarios del PRI como representantes diplomáticos luego de perder comicios en sus estados o entregar la plaza a Morena.

La iniciativa plantea que los gobernadores y la titular o el titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no puedan ser designados como embajadores o cónsules de manera inmediata a la conclusión de su encargo, en un periodo no menor a dos años posteriores a esta.

"Desde la bancada naranja reprochamos que la designación de los diplomáticos de nuestro país sea bajo actos de nepotismo y corrupción, donde se siga violando la libre competencia profesional entre aquellas personas que realmente cumplan con los requisitos que establece la legislación, así como el cumplimiento de la preparación diplomática que se necesite para ocupar estos cargos".

En la Gaceta Parlamentaria se publicó el proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Diputados federales de MC argumentaron que existen requisitos para poder ser designado embajador de nuestro país en algún otro Estado, tal es el caso de la Ley del Servicio Exterior Mexicano que en su artículo 20 establece que:

"Para ser designado embajador o cónsul general se requiere: ser mexicano de nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo".

Advirtieron, que el último requisito les ambiguo en la ley, por lo cual se requiere especificar estos requisitos, a fin de garantizar un debido ejercicio de un cargo público que exige un alto grado de especialización.

Subrayan que la designación de cargos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se tomó como una acción de influyentismo y como pago de favores a la oposición.

Añaden que si bien estos cargos son para representación de la nación, en la práctica se sigue a diversos intereses, nombrando a personas sin experiencia o formación diplomática.

Ante ello, plantean que se modifique la redacción del artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y se precise que para ser embajador o cónsul se deben reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño del cargo, "preferentemente entre los miembros del Servicio Exterior de Carrera, respetando la paridad de género para dicha designación".