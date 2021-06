Me dio mucho gusto hablar otra vez con la gente: AMLO

PINOTEPA NACIONAL, Oax. (EL UNIVERSAL).- "Me dio mucho gusto hablar otra vez con la gente", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al llegar con media hora de retraso a la evaluación de los programas bienestar en este municipio.



Acompañado por el gobernador Alejandro Murat (PRI) y funcionarios del Gabinete del Bienestar, el presidente López Obrador explicó que el retraso era porque en su trayecto saludó y caminó con los habitantes de la Costa Chica de Guerrero y la Costa Oaxaqueña.

"Nos pararon muchas veces, por eso llegamos tarde, y me dio muchísimo gusto, hablar de nuevo como lo hacíamos antes de la pandemia, o más cercanía, y con cuidado pero más cerca de muchos adultos mayores".

El presidente López Obrador destacó que al igual que en Guerrero, en las pasadas elecciones, en Oaxaca no hubo ningún problema de violencia.?Destacó el trabajo del gobierno del estado, en la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19, por lo que en octubre con todos los mayores de 18 años "vamos a sacar la bandera blanca" y de esa forma vamos a prepararnos para que no nos afecte el invierno y que no vuelva a repuntar la pandemia.

El gobernador Alejandro Murat destacó que el proceso electoral se llevó en paz.

"Hoy hemos retornado a la normalidad y seguimos trabajando de la mano con usted hoy evaluando estos grandes programas que también atienden a las oaxaqueñas, vamos de la mano del gobierno federal para retomar el ritmo del desarrollo y el crecimiento".