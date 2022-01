"Me nació este gesto para nuestro Presidente. Es un honor estar con Obrador", dice exedil de Atlacomulco

La tesorería de Atlacomulco recibió el pago de 58 mil pesos en efectivo por concepto del pago de la "escultura de cantera blanca América de 1.8 metros de altura del licenciado Andrés Manuel López Obrador", el medio día del 31 de diciembre del 2021, según consta en el recibo oficial de ingresos de este municipio, dado a conocer por el ex alcalde morenista Roberto Téllez Monroy.

En entrevista con EL UNIVERSAL Roberto Téllez informó que él había pagado el costo de la escultura de cantera, que mandó hacer con maestros canteros del vecino municipio de Tlalpujahua Michoacán.

"Transparencia. Nunca afectaría a la Hacienda municipal. Me nació este gesto para nuestro Presidente. Es un honor estar con Obrador", afirmó el 31 de diciembre Téllez Monroy al dar a conocer el recibo de pago de la tesorería de Atlacomulco con número de folio 765963.

Cabe recordar que la madrugada del 1 de enero, cuando entró en funciones el gobierno de la coalición PRI-PAN-PRD, en el municipio que fue cuna del grupo "Atlacomulco" del PRI, la estatua de cantera blanca fue derribada.

El derribo de la estatua de AMLO fue un "daño al patrimonio municipal", señaló el ex alcalde morenista quien este lunes acudiría a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia a denunciar el hecho.