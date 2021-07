Me seguiré defendiendo: Cabeza de Vaca

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que seguirá defendiéndose "de mentiras, difamaciones y de la persecución política que se ha dirigido en mi contra".

En una serie de tres tuits a través de su cuenta personal, el mandatario tamaulipeco respondió así a la difusión de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción contra un primo suyo y otras cuatro personas por presuntos delitos cometidos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

"Seguiré impulsando la inversión en el desarrollo sustentable y la vocación energética de Tamaulipas, con transparencia y apego a la ley", añadió.

"Ya no saben qué inventar", expresó García Cabeza de Vaca, "no he tenido ni tengo relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, como afirman medios basados en una supuesta denuncia de la UIF. Exijo a la autoridad que haga públicas las pruebas de estas afirmaciones".

El gobernador afirmó que la UAT tiene plena autonomía presupuestal, en donde el gobierno del estado se limita a asignar los fondos presupuestales que determina el Congreso. "No interviene en las decisiones de gasto, mucho menos en los proyectos educativos, culturales o deportivos en los que participa", aseveró.

El pasado 8 de junio, un juez federal consideró que la gravedad de los delitos que se imputan al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no pueden estar por encima de la inmunidad que tiene como mandatario estatal y no podrá ser detenido al menos hasta el próximo 22 de junio, fecha prevista para resolver el amparo.