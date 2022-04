Mecanismo de transmisión del Covid cada vez más parecido a influenza

En México el virus del Covid-19 ha alcanzado mecanismos de transmisión más parecidos a los de la influenza, indicó el infectólogo Alejandro Macías.

En entrevista con Carmen Aristegui, el también conocido como "zar de la influenza" por su labor desempeñada durante la epidemia de esta enfermedad en México, comparte el mensaje de la OMS de no bajar la guardia ante la pandemia.

"No ha terminado, hay países que tienen situaciones peores, este virus ha jugado un poco como al ´gato y al ratón´, porque ha cambiado y se ha recombinado, este virus nos va a infectar a todos, sino es ahora, será mañana, como dice la canción".

Covid-19 "está evolucionando más a virus catarral en las personas que ya están vacunadas"

Destacó que México tiene una "situación ventajosa" ya que, si bien no se alcanzará una inmunidad de rebaño, si se tiene inmunidad híbrida.

"Ya en este momento mucha gente de infectó, tiene inmunidad de infección, más la inmunidad por vacunación que resulta en una inmunidad híbrida, es la más eficaz para detener a nivel individual y poblacional el avance estrepitoso del virus, seguirá, pero ya a cuenta gotas, es poco probable que las siguientes variantes o recombinaciones que entren al país generen situaciones catastróficas como en países de Europa, Corea del Sur o China, donde no se ha vacunado suficiente".

En ese sentido, dijo, el Covid-19 "está evolucionando más a virus catarral en las personas que ya están vacunadas" y México "tiene una situación más controlada".

Sobre el anuncio de que se aplicará la vacuna contra Covid a menores de 15 años, dijo que todavía será mejor la barrera contra el virus.

"No habrá inmunidad de rebaño, aumentaría la pared inmunológica que permitirá que se transmita más a cuentagotas, algo parecido a la influenza de hecho el virus está alcanzando el mecanismo de transmisión de la influenza".