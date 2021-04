Médicos privados protestan en Nuevo León para exigir vacunas

Un grupo de diez personas del sector sanitario privado protestó para exigir vacunas contra Covid-19 debido a que, expresaron, no se les ha tomado en cuenta para la inmunización, a pesar de que son un sector con alta exposición al virus SARS-CoV-2, y señalaron que, debido a la falta de apoyo de las autoridades, México es el país con más defunciones de personal sanitario.

Señalaron que hasta el primero de marzo del presente año han muerto desde el inicio de la pandemia, tres mil 471 personas del sector salud en el país, la mayoría desde 55 hasta los 69 años de edad, de un total de 228 mil 771 casos de contagio. Expusieron que ningún trabajador del sector salud merecía morir, pero fallecieron "porque el gobierno no escuchó sus demandas y plegarias", pues al principio no proporcionó el equipo de protección adecuado, y tenían que laborar jornadas extenuantes por falta de personal, además de que no había infraestructura suficiente para atender a los pacientes.

Por lo anterior expresaron "la responsabilidad de cada muerte a partir de la disponibilidad de las vacunas, recae sobre el gobierno y las autoridades de salud, ya que es evidente que no fue el parámetro de vulnerabilidad, lo que tomaron en cuenta (para la vacunación), sino la mezquindad de obtener votos, y el compromiso político adquirido en tiempos pasados". Según la Secretaría Estatal de Salud, en la entidad han fallecido 137 trabajadores y trabajadoras de la salud, entre personal médico, de enfermería, radiólogos, administrativos y de otras áreas.