Mejía Berdeja reconoce derrota

SALTILLO, Coah., junio 4 (EL UNIVERSAL).- El candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, reconoció que la tendencia no le es favorable y lamentó que no se haya presentado la participación ciudadana esperada.

Dijo que los votos que recibió fueron votos libres y sin el cobijo de ningún aparato de gobierno, por lo que agradeció a los coahuilenses por el apoyo.

Aseguró que frente a las maquinarias lograron abrir un surco para dar el mensaje que una candidatura es posible.

Criticó que la elección no se dio en condiciones equitativas debido al despliegue del gobierno estatal y a la omisión del órgano electoral que "jamás paró el reparto de despensas ni pusieron un alto al intervencionismo".

Informó que interpusieron 20 quejas electorales en contra del candidato del PRI y jamás el órgano electoral actuó.

Además, dijo que también interpusieron 25 denuncias en contra de funcionarios y señaló las detenciones arbitrarias por parte de la policía estatal.