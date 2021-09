"Mejor maten a sus hijas", dice cura católico a padres con hijas que piensan abortar

El sacerdote católico, Lázaro Hernández Soto, pide en su homilía en la Iglesia La Salle de Monclova, Coahuila, "matar" a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, denunciaron grupos de activistas feministas.

"No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan, mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben", declaró menos de una semana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizara el aborto en Coahuila y su resolución ordenara proteger a las mujeres en todo el país.

La colectiva feminista Marea Verde – Altas Montañas externó su preocupación ante este discurso de odio "gravísimo e inaceptable" que envió la Iglesia católica en contra de las mujeres, considerado una apología al feminicidio.





Las activistas denunciaron que "en un país donde se cometen diariamente 11 feminicidios, que se envíe este tipo de mensajes por parte de la iglesia católica es gravísimo e inaceptable".

"¿Por qué no matamos a la mamá?", cuestionó el sacerdote después de exclamar que las mujeres que deciden abortar no sirven para nada, de acuerdo con un fragmento de su discurso en la siguiente misa, luego de que supuestamente la transmisión en vivo anterior fuera eliminada.

La expresión del sacerdote sucede a cuatro días de la despenalización del aborto voluntario por parte de la SCJN, como una garantía a la mujeres de decidir sobre su cuerpo sin ser criminalizadas en Coahuila. Los hechos asentaron un precedente y criterio obligatorio para el resto de jueces y juezas en el país.

"¿Por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral, física y psicológicamente. Una mujer que siempre va a estar amargada, que a lo mejor no va a poder tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios", añadió el cura.

Se transmitió en vivo y lo borraron, me acaban de avisar, pero transmitieron la de las 3 que fue la siguiente a la mía y aún así sostuvo el comentario pic.twitter.com/wDloK58Nlx — Sabina (@sabinamartinr) September 13, 2021



Sin embargo, el cura pidió disculpas públicas este lunes. "Se malinterpretaron las cosas, estaba predicando sobre los derechos de la familia. Pero el ejemplo no fue de que vamos a matar a las mujeres, las mujeres son tan importantes en cualquier ambiente, si la mujer no nos movemos, entonces por eso era la idea", dijo en rueda de prensa.

"Pero no de atacar a la mujer de ninguna manera, la mujer tiene una importancia dentro de la sociedad dentro de la iglesia, tiene papeles importantes así que yo no voy a ir en contra de la mujer, al contrario, alabo la grandeza de la mujer, si rechazara a la mujer estaría traicionándolo porque vengo de una mujer, todos venimos de una mujer, se malinterpretó las cosas", manifestó.

"No era mi intención ofender a nadie", finalizó. El cura estuvo acompañado por el padre Jorge Salvador Guzmán, delegado de la Diócesis de Saltillo en la región centro de Coahuila y Néstor Martínez, responsable de la pastoral bíblica.

– Con información de Vanguardia