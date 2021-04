Menor de 5 años cae a las vías de la estación Acatitla

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que cerca de las 08:05 horas de este lunes, personal de Seguridad Industrial e Higiene valoró a un menor de cinco años de edad, quien cayó a la zona de vías en la estación Acatitla de la Línea A.

A través de una tarjeta informativa, el organismo señaló que la maniobra para el rescate del infante implicó que la circulación de los trenes se interrumpiera por algunos minutos.

Destacó que el menor no registró lesiones y la madre del mismo refirió que cayó a las vías tras sufrir un ataque de epilepsia.

Al momento la circulación de los trenes es continua en toda la red.

Para evitar retrasos, el Metro de la CDMX exhortó a los usuarios de este transporte público no activar las palancas de emergencia de los trenes y solo hacerlo en casos estrictamente necesarios.

En un comunicado breve, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hizo un llamado a los usuarios a no activar las palancas de emergencia de los trenes si no es estrictamente necesario, así como a permitir el libre cierre de puertas, y con ello permitir que la operación de los trenes sea continuo.