"Mentira", la baja de homicidios reportada por Gobierno: Anaya

En un video difundido en sus redes sociales, el senador panista Ricardo Anaya afirmó que la supuesta baja en los homicidios reportada por el Gobierno federal "es mentira" y descubre tres "trampas" que esconden los números oficiales.

"Lo que dicen es que ya bajaron los homicidios en un 16%. Que porque hay una nueva estrategia que está funcionando muy bien", recapitula Anaya.

"Ojalá fuera cierto. Todos queremos que haya paz, todos queremos que baje la inseguridad. El problema es que lamentablemente esto es mentira, es falso, y lo puedo demostrar con sus propios datos oficiales", agregó el senador.

La supuesta baja del 16% resulta de comparar el promedio diario de 87 homicidios del mes de septiembre con el 72.8 del mes de diciembre de 2024.

- Aumentan desaparecidos

La primera trampa, explica Anaya, es pasar los homicidios a la categoría de desaparecidos, que casualmente ha aumentado de manera exponencial.

"El promedio de desaparecidos en el sexenio de López Obrador era de 25 diarios, 25 personas desaparecidas por día. El promedio de desaparecidos en el sexenio actual es de 41 personas diarias", dijo.

Lo que sucede, continúa explicando Anaya, es que en lugar de decir ´mataron a esta persona´, dicen ´esta persona desapareció´, y con eso, mágicamente, el número de personas asesinadas baja. No es un dato menor. Prácticamente duplicaron el número de personas desaparecidas de 25 diarias a 41 diarias" con este gobierno, de acuerdo con cifras oficiales.

- "Comparan peras con manzanas", asegura

La segunda trampa consiste en que "escogieron comparar diciembre de 2024 contra septiembre de 2024. Hay que comparar peras con peras, no puedes comparar peras con manzanas".

Al respecto, cuestiona que no se hayan comparado periodos similares, como los tres meses de este gobierno con los mismos tres meses del año pasado. Y la respuesta es clara: "cuando se hace esa comparación, no solo no bajó la violencia, en realidad aumentó, de 7,079 subió a 7,294 personas asesinadas. No bajó la violencia, aumentó".

Y la "tercera trampa" consiste en negarse a hacer "una comparación aún más amplia: todo el 2024, contra todo el 2023. Porque ahí también aumentó: de 29,713, que es el dato oficial de 2023, subió a 30,057 en 2024. Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública".

Anaya enfatiza que "todo lo que nosotros podamos hacer para ayudar a que baje la inseguridad, lo vamos a hacer. Queremos que le vaya bien al país, lo que no puede pasar es que nos quedemos callados cuando el gobierno miente y trata de engañar a la gente con el cuento de que ya bajó la inseguridad, cuando todos sabemos que las cosas están peor que nunca".