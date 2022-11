Mesas de diálogo, no marchas, pide Enrique Alfaro a AMLO

La marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es, en opinión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, absurda porque sigue polarizando al país.

"Ya estuvo, ya tenemos que parar esto, tenemos que reconciliar a los mexicanos y no seguir polarizando al país", dijo el mandatario estatal.

Consideró que en lugar de marchas, el Presidente debería estar promoviendo mesas de diálogo y generando las condiciones necesarias para llegar a acuerdos.

"Me da mucha pena que en este país, con tantas necesidades, el Presidente esté pensando en organizar marchas, no es posible, lo lamento mucho, no es la forma en la que podemos resolver nuestras diferencias, lo que debería de haber en lugar de marchas son mesas de diálogo", señaló.

Alfaro opinó que esta convocatoria del presidente parece más bien una competencia de marchas que un deseo por resolver los conflictos, por lo que insistió en hacer un llamado "respetuoso, sincero, sin ánimo de pleito, pero sí con mucha firmeza" para que no continúen este tipo de acciones.