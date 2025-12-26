Mexicana de Aviación celebra su segundo aniversario con mariachi y pastel

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Con mariachi y pastel, Mexicana de Aviación celebró este viernes el segundo aniversario de su relanzamiento, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El general Leobardo Ávila Bojórquez, director de la aerolínea; Isidoro Pastor Román, director del AIFA; y Violeta Abreu González, titular del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), encabezaron una breve ceremonia en la sala de espera de la aerolínea rescatada en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el mariachi de la Defensa Nacional cantó las mañanitas y se partió un pastel que se compartió con pasajeros que presenciaron la ceremonia.

En su discurso, el general Leobardo Ávila Bojórquez, titular de la aerolínea, aseguró que Mexicana de Aviación, la aerolínea del "pueblo de México", transportó más de 800 mil pasajeros en los últimos dos años, y que durante 2025 se elevó en 19% el número de usuarios con respecto a 2024, así como la eficiencia de la compañía en un 56%.

"Se cumplen dos años del inicio de operaciones de la aerolínea del Estado mexicano que nació con una misión clara: incrementar la conectividad en el país y brindar la oportunidad de viajar a todo el pueblo de México", indicó.

Afirmó que actualmente Mexicana de Aviación conecta al país a través de 14 rutas clave impulsando el turismo la economía y fortaleciendo la economía de los mexicanos.

"Dicen que Mexicana vuela bajo, sin embargo Mexicana vuela alto muy alto tanto es así que al cierre este 2025, estaremos superando en un 19% el número de pasajeros transportados durante el 2024, lo que refleja una empresa del Estado con disciplina planeación y compromiso, pero sobre todo con los valores que nos impulsan a buscar la excelencia en cada proceso y en cada actividad, dando como resultado que en este año por concluir elevamos nuestra eficiencia por operación en un 56% es decir Mexicana transporta más pasajeros en cada uno de sus vuelos", dijo.

En este marco, el militar anunció que el próximo año incrementará sus operaciones con dos vuelos diarios a Monterrey y Guadalajara, con motivo del mundial de fútbol en esas dos sedes.

Actualmente Mexicana de Aviación opera con cuatro aeronaves tipo Embraer y ya desincorporó de su flota los dos aviones Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana con los que inició operaciones en diciembre de 2023.