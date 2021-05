"México busca respuestas"; diarios del mundo retratan tragedia de L12

Luego del colapso del paso elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, medios impresos del mundo, como "The Financial Times", "The Wall Street Journal" o "El Clarín", retrataron en sus portadas del día la tragedia que hasta el momento suma 25 muertos y más de 68 heridos.

"México busca respuestas", fue el titular que "The Financial Times" dedicó al accidente ocurrido la noche del lunes en la Línea 12 del Metro. El medio publicó una imagen aérea de la zona del desastre, señalando que el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió llevar a cabo una investigación profunda del hecho, que al momento de la publicación, sumaba 23 víctimas.

"The New York Times" escribió en su portada "Alarmas ignoradas antes del desastre en Ciudad de México", señalando que pese a tener casi 10 años de funcionamiento, la Línea 12 ha mostrado problemas estructurales durante todo su funcionamiento, algo que ingenieros advirtieron sobre potenciales accidentes, cita el medio.

Por su parte, "El Clarín", medio de Argentina, tituló una fotografía del accidente en su portada como "Derrumbe, polémica y sospechas", señalando la falta de mantenimiento antes del incidente en el metro Olivos.

"The Wall Street Journal" dedicó una imagen aérea del lugar del incidente en su portada.