México con 20 años de pandemia silenciosa por "movilidad tercermundista"

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- En México tristemente tenemos desde hace más de 20 años una "terrible epidemia silenciosa", que cada día le cuesta la vida a 45 mexicanos y más de 500 mil millones de pesos tirados a la basura por tener "una movilidad tercermundista sin seguridad vial".

Arturo Cervantes, presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial (ANASEVI), añadió que de los más de 550 mexicanos hospitalizados por hechos de tránsito, 90 resultan con una discapacidad permanente que les va a afectar su calidad de vida, su economía y a sus familias.

Cada día, también, por la movilidad que tenemos en nuestro país contaminante y carbonizado, más de 160 mexicanos van a perder la vida por problemas de salud relacionados con la contaminación, de la cual 40% viene del transporte.

---Letra muerta... por inacción

Durante la presentación del Foro Future Intelligence Mobility Intertraffic 2022, que se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre en la Ciudad de México, el especialista añadió que esta epidemia tiene muchos años a pesar de que en 2011 México fue el centro de lanzamiento de lo que Naciones Unidas llamó "el primer decenio de acción para la seguridad vial 2011-2022 y el presidente y el secretario de comunicaciones y de salud de ese entonces, todos los gobernadores de la Conago, la cámaras (de senadores y diputados) publicaron la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, pero al final "fue letra muerta".

No pasó nada, México reprobó y no cumplió las metas de reducir al 50% el número de muertos y heridos por accidentes viales.

Esta estrategia no se llevó a cabo, ni por la Federación ni por los estados.

Ahora, dijo, hemos impulsado un cambio constitucional que hace de la seguridad vial un derecho de todos los mexicanos y se presentó la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2022-2030 y nuevamente tenemos un impulso de política pública cuya meta es reducir al 50% el número de muertos y heridos por hechos de tránsito.

---Seguridad vial y política

Sin embargo, enfatizó que México requiere un cambio de paradigma: la seguridad vial es demasiado importante para "seguirla dejando en manos de los políticos, que por lo general lo ignoran y no invierten. Reducir riesgos, tener sistemas de movilidad seguros es una tarea compartida".

Los mexicanos queremos acción, enfatizó, "no votamos para que los políticos se escondan y no le den presupuesto a estas acciones".

Tristemente, añadió, la Estrategía Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, "no tiene dinero, no tiene presupuesto".

Actualmente, México ocupa el último lugar de los países de la OCDE en temas de movilidad y seguridad vial.

Laura Barrera, directora de Intertraffic México, comentó que la movilidad sustentable es un reto que involucra a todos; a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a los representantes de la industria, a las asociaciones privadas, a los miembros de la academia y a la sociedad en general.

La movilidad es un derecho para todos los ciudadanos y las condiciones actuales demandan una actuación mucho más responsable que nos obliga a repensar la forma de trasladar personas y mercancía.

Los desafíos

Los municipios y ciudades del país enfrentan el reto de una movilidad más segura y sustentable que permita prevenir hechos de tránsito y salvar vidas a través de una adecuada planeación urbana.

El fortalecimiento de la infraestructura de movilidad, la electromovilidad, la adopción de sistemas inteligentes de transporte.

La realización de eventos como Intertraffic México 2022 resulta de gran importancia para sumar esfuerzos en favor de una movilidad más accesible para todos, segura y suficiente.

Las ciudades deben superar desafíos para crear un entorno habitable y sostenible, desarrollar y definir estándares de tecnología para las nuevas infraestructuras, constituir y mejorar autopistas, construir libramientos puentes, cruces viales.

Además, se deben buscar soluciones para estacionamiento y mejorar el transporte público para la seguridad vial.

Detalló que en el foro se hablará de las obras de infraestructura emblemáticas en México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, así como la construcción y modernización de autopistas y obras urbanas.

También se hablará del proceso de transición hacia los vehículos eléctricos, ciudades inteligentes y el uso de big data en movilidad urbana.

En un mensaje videograbado desde Ámsterdam, Carlos Van de Weijer, profesor de la Universidad Técnica de Eindhoven, Países Bajos señaló que el futuro de la movilidad en las grandes ciudades se beneficiará de las nuevas tecnologías energéticas y de la inteligencia artificial, que harán que el transporte urbano sea más seguro y eficiente.

Consideró que América Latina enfrenta el reto de avanzar hacia una movilidad inteligente, eficiente y segura.