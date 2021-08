México, con más de 3 millones de casos de covid

Ciudad de México.- A 520 días de que se diagnosticó el primer caso de Covid-19, el país superó la barrera de 3 millones de contagios.

Hasta este miércoles, México contabilizó 3 millones 20 mil 596 casos; sólo en las últimas 24 horas se sumaron 22 mil 711, la cifra más alta desde que inició la pandemia, detrás está el 21 de enero, cuando hubo 22 mil 339.

En cuanto a decesos, también se registró la mayor cifra en lo que va de la tercera ola, con 727 más que el día previo, para un acumulado de 246 mil 203, cifra que equivale a un promedio de 473 por día.

En el curso de la tercera ola, especialistas en salud pública afirmaron que, además de la vacunación, la sociedad no debe olvidar las medidas de prevención y sana distancia, aunque coinciden en que un confinamiento ya no es viable. "No puede haber otro cierre de actividades, pero podemos ser responsables. No es momentos de relajar las medidas de prevención, el cubrebocas se debe usar sí o sí al salir.

"Hay que evitar los lugares concurridos y procurar la vacunación, pues eso hace la diferencia entre la vida y la muerte", aseguró Malaquías López Cervantes, académico de la UNAM.

El infectólogo Alejandro Macías coincidió respecto a la responsabilidad ciudadana como mecanismo para disminuir contagios.

"No tenemos que ver escenas dramáticas en hospitales o filas enormes para llenar tanques de oxígeno, para cuidarnos. Aun con la vacuna, es posible adquirir el virus, por eso es vital cuidarnos con las mismas medidas.

"La vacuna ayuda, pero no hará milagros si uno no mantiene las medidas preventivas que sabemos que funcionan", refirió el experto.

De acuerdo con el informe técnico diario, hasta ayer había 137 mil 52 mil activos de Covid-19 y al menos 3 millones 224 mil 884 casos estimados.