"México, con mayor tasa de no inscritos en escuela a nivel básico"

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó sobre la necesidad de que los países inviertan más en la educación para disminuir las fuentes de desigualdad de oportunidades, sobre todo impulsar que los jóvenes acaben los niveles de educación básica, siendo México el país con la tasa más alta de no inscritos en la escuela.

En el reporte Panorama de la Educación 2021 el organismo, que agrupa a 38 países incluido México, se explicó que la pandemia provocó una pérdida de oportunidades significativa para los estudiantes, lo que pudo revertir los esfuerzos hechos.

El cierre de escuelas por el confinamiento representó el 28% del total de días de instrucción para pre primaria y de 56% de días para secundaria alta, en promedio en los países OCDE.

Además de ello, México es el país de la OCDE con la tasa más alta de no inscritos en la escuela en el 2019 con más de 25% de jóvenes que no se inscribieron para el nivel de secundaria alta, una cantidad que pudo aumentar como resultado del confinamiento por la pandemia.

A nivel de secundaria alta, en el 2005 México registró que 44.1% de los jóvenes en edad de estudiar ese nivel no se inscribieron, esa cifra bajó en el 2019 a 26.8%, lo que ubicó al país con la cifra más alta en ese año, seguido de Suecia con 19.9%, Colombia 19.3%, Islandia 15.8% y Brasil 15%.

Mientras que los países con más inscritos, menores de 15 años, en nivel secundaria son Lituania 2.8%, Eslovenia 1.4% Nueva Zelanda 1%, España 0.9% y Grecia 0.8%.

La OCDE dijo que el estatus socioeconómico de las personas también impacta en los niveles educativos de las personas mayores a 15 años, mucho más que el país de origen o el género de las personas.

"El estatus socioeconómico influye en la orientación del programa que buscan los estudiantes, pues aquellos jóvenes cuyos padres tienen educación terciaria son más propensos a estudiar carreras profesionales en el nivel secundario superior.

"Quienes no tienen educación secundaria superior enfrentan desventajas en el mercado laboral. En 2020 la tasa de desempleo para los jóvenes adultos que no completaron la educación secundaria alta fue casi el doble que la de aquellos que estuvieron más calificados".

En promedio el gasto en instituciones educativas alcanzó un promedio de 9 mil 300 dólares por estudiante en nivel pre primaria en 2018, 10 mil 500 a nivel secundaria y preparatoria, mientras que el monto fue de 17 mil 100 en el nivel terciario.