"México, con prensa 'convencional y corrupta'", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que México tiene una "prensa convencional y corrupta", que ataca a su gobierno para, a cambio, recibir dinero.

"Es una prensa convencional la de México muy corrupta y muchos periodistas, articulistas, columnistas, escritores, muy mal acostumbrados a vivir del presupuesto público. Ese es el problema de fondo, no sólo es un tema ideológico, es que ya no reciben el dinero que les daban antes, parece vulgar, pero lo es".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que ese tipo de prensa vive de atacarlo, porque es un negocio atacar al Presidente de México.

"Ellos también viven de eso, les es negocio atacarme, reciben recursos por esa línea editorial, por atacarnos, sería muy difícil que no nos atacaran porque entonces no tendrían ingresos, no generalizo, pero muchos reciben dinero de nuestros adversarios", precisó.

"Bueno reciben dinero de hasta el gobierno de Estados Unidos, pero no es una invención, tenemos las facturas de como cobran en la embajada de Estados Unidos, y tenemos facturas de como cobran en organismos empresariales y corporaciones empresariales, para defender el régimen autoritario que se fue, para defender el régimen de corrupción".

No obstante, el mandatario afirmó que su gobierno no es estigmatiza a ningún periodista, sino que se estigmatiza a la mentira, la corrupción, la falta de ética.

"El periodismo como la política es un imperativo ético, no debe de usarse, para la calumnia, tiene que ser un medio para informar con objetividad, con profesionalismo a los ciudadanos, y siempre con argumentos y pruebas, porque lo otro tiene que ver con el hampa de la política y del periodismo", dijo.

Señaló que en México hay libertades, porque antes en el periodo neoliberal se perseguía a los periodistas y se les censuraba, ahora no se persigue a nadie, no se censura a nadie.

Exhorta a adversarios echarle ganas para revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó que a sus adversarios le echen ganas para la revocación de mandato de 2022, porque en la pasada elección por más dinero y publicistas que emplearon su estrategia no les funcionó.

"No pudieron, no les funcionó la tacita... Viene una segunda vuelta, ahora va a haber lo de la consulta para la revocación del mandato, ahí que le echen ganas, que se junten, que traigan mejores publicistas y que le metan más dinero, porque ahora le metieron, pero faltó".

En su mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador mostró de nueva cuenta la imagen de una tasa, difundida por el empresario Claudio X González en redes sociales, con una frase: "O lo dejamos sin la cámara o lo dejamos sin país".

El presidente López Obrador cuestionó si a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por el empresario, el gobierno de Estados Unidos le va a seguir entregando dinero.

"Quiero tener una respuesta del gobierno de Estados Unidos, si desde la Embajada de Estados Unidos se van a seguir entregando recursos", señaló.

Sobre el asesinato a periodistas y comunicadores, el presidente López Obrador, dio que ese tema es otra situación, no es una decisión del Estado.

"Estoy hablando de la actuación del Estado, aquí por decisión de los Presidentes se cancelaban programas de radio o televisión, por reportajes que no les gustaban a los Presidentes, si yo actuara de esa manera, EL UNIVERSAL, Aguilar Camín, Krauze, hasta periódicos internacionales que han mentido, que me han calumniado han sido objeto de ninguna persecución, no han sido ni van a ser objeto de ninguna persecución, para nada".