México, de los peores países para hacer aeronáutica, señala ASPA

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- La reforma a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil para autorizar el cabotaje, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, traerá consecuencias devastadoras para la industria aérea nacional, advirtió José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México.

"México es uno de los peores países para hacer aeronáutica porque nunca le hemos dado certidumbre al empresario, trabajadores, usuarios y sociedad, porque nunca hemos hecho una política integral. Es imposible que hagan modificaciones a la ley si no toman en cuenta la voz de la industria", señaló durante el foro "Política legislativa en materia de aviación", realizado en la Cámara de Diputados.

Afirmó que esa no es la ruta que se debe seguir para que México recupere la Categoría 1 de seguridad aérea, que perdió en mayo de 2021.

"El cabotaje es una preocupación que tenemos y eso no nos va a sacar de la Categoría 2. Lo que nos tiene que sacar de la Categoría 2 es una verdadera política aeronáutica", expuso.

Además, solicitaron a los diputados federales desechar dichas reformas propuestas por el presidente López Obrador.

"Le pedimos a los legisladores no permitir dichas modificaciones a las leyes porque afectaría a 1.4 millones de empleos que genera la industria, y que aporta el 3.5 del Producto Interno Bruto, es decir, genera 38 mil millones de dólares", detalló.

Asimismo, señaló que el cabotaje genera una competencia desleal, y está comprobado que una vez que debiliten a las aerolíneas nacionales, las extranjeras subirán sus precios.

Humberto Gual recordó que Emirates Airlines comenzó a operar la ruta de Barcelona-México en 2020, y afectó a Aeroméxico, porque vendió boletos muy por debajo del precio de la aerolínea mexicana.

"Sacó al operador nacional del mercado, Aeroméxico no podía competir con esos precios. Posteriormente, cuando ya no tuvo competencia, Emirates a los 15 días subió los precios de los boletos al doble, eso nos va a pasar con el cabotaje", apuntó.