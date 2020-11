México debió ser advertido del arresto de Cienfuegos: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, habló el pasado 15 de octubre con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, sobre la detención del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL que la conversación ocurrió la semana pasada y que durante el acercamiento, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) observó que México debía ser advertido previo al arresto e investigación de Cienfuegos Zepeda.

El general Cienfuegos Zepeda es acusado por la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, de tener vínculos con el narcotráfico y por presuntamente blanquear fondos de la delincuencia organizada.

La semana pasada tuvo su primera audiencia ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, que ordenó detenerlo y se declaró no culpable de los cuatro cargos que le fueron leídos.

Su proceso inicia formalmente el 18 de noviembre próximo, en tanto permanecerá en un Centro de Detención de Nueva York, pues la fiscalía se opuso a que le permitieran salir bajo fianza por el riesgo de que pueda fugarse

El pasado 29 de octubre, el canciller Ebrard Casaubon afirmó que el gobierno de México expresó su descontento con Estados Unidos por mantener en reserva la investigación contra el exsecretario de la Defensa Nacional, general Cienfuegos Zepeda y por no avisar sobre las intenciones de detenerlo.

Las fuentes consultadas no precisaron si la conversación entre Ebrard Casaubon y Barr llegó a buen término.

Estados Unidos acusó al extitular de la Sedena de utilizar su posición en el gabinete del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, para ayudar al Cártel del H2 a expandir su territorio.

Este cártel fue creado por Juan Francisco Patrón Sánchez El H2, derivado de lo que quedó de la organización de los hermanos Beltrán Leyva y operaba principalmente en el estado de Nayarit y colaboraba con Los Mazatlecos, grupo controlado por Isidro Meza Flores, mejor conocido como El Chapo Isidro.

Según la investigación que el gobierno mexicano afirmó que desconocía hasta el día de la detención del general Cienfuegos Zepeda, el Cártel del H2 se dedicaba primordialmente al tráfico de cocaína, y producía y traficaba metanfetaminas, marihuana y heroína.

Con la ayuda de Cienfuegos Zepeda, según autoridades de Estados Unidos, la organización logró tener numerosas células de distribución en Estados Unidos, las cuales operaron en ciudades como Los Ángeles, California; Las Vegas, Nevada, y en estados como Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York.

Las pruebas obtenidas contra Cienfuegos Zepeda derivaron de la intervención de cientos de comunicaciones de un teléfono Blackberry en las que se reveló que el exmando militar recibía pagos para apoyar al cártel de diferentes modos, como asegurarse que los operativos militares no fueran contra El H2, así como realizar operativos contra las organizaciones rivales, entre otros.