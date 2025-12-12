México detecta un primer caso de "supergripe"

La Secretaría de Salud (SSa) federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como "supergripa", una subvariante que actualmente circula en Europa y Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Efermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en una persona. "Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado", señaló la SSa.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier eventual caso, como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública.

"Es importante señalar que esta variante presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año; su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación. Por ello, no representa un motivo de alarma para la población", subrayó la dependencia federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Secretaría de Salud exhortó a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, COVID-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema que les corresponda.

Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

En caso de que una persona dé positivo a influenza, se recomienda atenderse de forma temprana y, cuando sea necesario, recibir tratamiento antiviral estándar; asimismo, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".

La Secretaría de Salud indicó que continúa con la vigilancia epidemiológica activa y reitera su compromiso con la protección de la salud pública. Continuará informando de manera oportuna, clara y transparente sobre cualquier actualización relevante.

La Organización Panamericana de la Salud señaló que en Estados Unidos y Canadá ha incrementado la circulación del subtipo A(H3N2), junto con un crecimiento sostenido en la detección del subclado K de este mismo virus.

No obstante, la institución precisó que el subclado K está registrando un aumento significativo en diversas regiones del mundo, "con la excepción, hasta ahora, de América del Sur".

La Influenza A H3N2 virus-variante (también conocido como virus H3N2v), de acuerdo con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se identificó por primera vez en los cerdos de Estados Unidos en 2010. El virus (H3N2) presenta el gen M, el cual, ha sido identificado en el virus pandémico H1N1, este gen incrementa la transmisibilidad de humano a humano.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza común?

Fiebre mayor de 39°C

Dolor de articulaciones

Tos frecuente e intensa.

Falta de apetito

Dolor de cabeza

Malestar general

Congestionamiento nasal

Estornudos

Dolor muscular

Las recomendaciones

Es importante llevar a cabo las siguientes recomendaciones: aplicarse la vacuna contra influenza (disminuye de 75 a 90 por ciento la neumonía y previene 50 y 60 por ciento de las muertes. La vacuna protege contra los virus A (H1N1), A (H3N2) e influenza estacional.

Además, se recomienda no saludar de beso ni de mano si se sufre de síntomas; comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, como zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña; lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; y no automedicarse.