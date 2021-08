México es reconocido por su democracia pero hay pendientes: INE

En el ámbito electoral, las condiciones de la democracia mexicana están dadas, pues se tiene equidad en la competencia y la garantía del voto libre para que los ciudadanos puedan decidir, a través del sufragio, si hay alternancia o no, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

En la presentación del Índice de Desarrollo Democrático (IDD) de México "10 años: Evaluación y Retos de la Democracia", el presidente del INE puntualizó que en todas las dimensiones que supone la democracia, "la electoral es donde mejor estamos y en donde mayor reconocimiento nacional e internacional tenemos".

Al comentar el documento elaborado por el INE, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS), la Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México (USEM), la Fundación Konrad Adenauer y la Consultoría PoliLat, Córdova Vianello subrayó que es en otras dimensiones de la democracia que tienen que ver con la calidad de vida y la seguridad de las personas, donde México está rezagado.

"Son las otras dimensiones de la democracia, que podríamos frasear como las promesas incumplidas del proceso de transición a este régimen de gobierno a la democracia, las que todavía presentan síntomas ominosos. Son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, en suma, la fortaleza del Estado de derecho, la violencia y la inseguridad en donde todavía tenemos mucho por hacer", advirtió.

El presidente del INE consideró que nuestro país ha experimentado una evolución que está polarizando los niveles del desarrollo democrático, ya que mientras se duplica el número de entidades de alto desarrollo democrático, también se duplican las entidades con mínimo desarrollo.

"Esta polarización, me parece, debería llamar la atención de autoridades y gobernantes para evitar que las brechas se sigan ensanchando y que las seis entidades clasificadas como de mínimo desarrollo hagan un diagnóstico preciso de fortalezas y debilidades de sus entidades para evitar que las contradicciones y desigualdades de nuestra nación se sigan exacerbando", advirtió

Resaltó que algo se hace bien en Yucatán, Aguascalientes y Tlaxcala para estar en los niveles de alto desarrollo democrático; mientras que en Guerrero, Morelos, Veracruz, Michoacán, Chiapas y Oaxaca resulta urgente rediseñar las políticas públicas y hacer una amplia convocatoria para que actores políticos, económicos y sociales, más allá de emblemas de partido o de filiaciones ideológicas, se decidan a sumar lo mejor de sí mismos para evitar que las condiciones de vida en sus entidades sigan cayendo.

Lorenzo Córdova señaló que el documento presentado evalúa el comportamiento de la democracia y el desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados del país.

Sostuvo que si se tuviera que sacar una conclusión sobre la edición de los 10 años del Índice de Desarrollo Democrático de México, "me parece que sería que la vida pública y la convivencia social de nuestro país es heterogénea y evoluciona en cada entidad a ritmos diferentes".