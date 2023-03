México es un país libre, no colonia ni protectorado, advierte AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de EU, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mitin por el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo.

Al referirse a los diferendos que se han suscitado entre políticos de Estados Unidos por el tema del fentanilo y el combate a los cárteles de la droga en nuestro país, el mandatario recordó que ya no estamos en tiempos de Felipe Calderón ni de Genaro García Luna.

"Cooperación sí, sometimiento no", lanzó el tabasqueño ante la algarabía de los presentes en la plancha.

"Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria", dijo.