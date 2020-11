México esperará para reconocer triunfo de Joe Biden en EU

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el inicio de la transición en el poder, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se mantuvo firme en espera de que las autoridades de ese país definan al próximo presidente estadounidense para expresarle su reconocimiento.

"No hay porque adelantar tiempos, cuando termine el proceso electoral de Estados Unidos nos vamos a pronunciar. No tenemos problema con ningún gobierno o partido del extranjero, lo que queremos es ceñirnos a la política de principios que se abandonó durante mucho tiempo en materia de relaciones internacionales", dijo el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de EU autorizó el inicio de los protocolos para la transición de poder, pero en un segundo mensaje dijo que todavía no reconoce la victoria del demócrata Joe Biden.

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador hizo referencia a ese mensaje que se vio en la reunión del Gabinete de Seguridad de ayer martes.

"Ayer un tuiter del presidente Trump, diciendo algo de la Oficina Administración diciendo que ya aceptó y se dijo: si ya dijo que el presidente Trump que esa oficina se haga cargo de la transición, ya no hay más que hacer, eso ayer en la mañana en la reunión de seguridad, mi opinión es que vamos a esperarnos, estábamos terminado la conferencia de ayer cuando ya decía otra cosa".

El titilar del Ejecutivo aseguró no hay nada que temer porque México mantendrá una política de cooperación con el gobierno de Estados Unidos.

"Vamos a mantener esta política de respeto mutuo, no hay diferencias con nadie y hemos llevado una muy buena relación con el gobierno del presidente Trump, y esperemos de acuerdo con lo que decidan las instancias legales en Estados Unidos, que quien sea declarado ganador, mantenga con nosotros una buena relación", dijo.