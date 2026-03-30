México llevará a la CIDH muertes de connacionales bajo custodia de ICE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), tras la muerte de otro ciudadano el pasado viernes bajo su custodia.

La mandataria explicó que el Ejecutivo llevará esta situación por primera vez a la CIDH, al tiempo que enviará cartas a autoridades estadounidenses para quejarse de la "deficiente atención médica" en el centro de Adelanto, en California (EE.UU.), donde estaba retenido el mexicano fallecido.