México llevará a la CIDH muertes de connacionales bajo custodia de ICE
La presidenta Sheinbaum informó que México llevará el caso a la CIDH tras la muerte de un mexicano en custodia de ICE.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), tras la muerte de otro ciudadano el pasado viernes bajo su custodia.
La mandataria explicó que el Ejecutivo llevará esta situación por primera vez a la CIDH, al tiempo que enviará cartas a autoridades estadounidenses para quejarse de la "deficiente atención médica" en el centro de Adelanto, en California (EE.UU.), donde estaba retenido el mexicano fallecido.
Otro mexicano fallece en manos del ICE; ya son 14 muertos
El Consulado de México en San Bernardino activó el protocolo consular para apoyar a la familia
no te pierdas estas noticias
México llevará a la CIDH muertes de connacionales bajo custodia de ICE
EFE
La presidenta Sheinbaum informó que México llevará el caso a la CIDH tras la muerte de un mexicano en custodia de ICE.
Mujer que tomaba el sol en PN ya fue sancionada: Sheinbaum
El Universal
Sin embargo, la mandataria evitó dar el nombre de la mujer
Desaparecen médico y enfermera en Sinaloa
El Universal
Familias piden ayuda tras perder contacto desde el sábado