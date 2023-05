México niega otorgar credenciales para votar a los migrantes en su frontera sur

Ciudad de México, 19 may (EFE).- El Gobierno de México no está entregando credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) a los migrantes en la frontera sur del país, como señalan publicaciones en redes sociales, que no cuentan con evidencia que lo respalde y a pesar de que ha sido negado por fuentes oficiales.



Usuarios de Twitter y Facebook comparten un mensaje que indica: "México abrió su frontera sur. Están entrando miles. Corre el rumor de que les están dando credencial del INE. ¿Alguien puede confirmar?".

El comentario fue lanzado por un periodista en su cuenta de Twitter y ha generado miles de interacciones y respuestas como: "Lo del INE es cierto, en Reynosa se las están entregando, algunos se quedan a trabajar ahí, pero la mayoría busca brincar hacia el otro lado".

El mismo contenido ha sido replicado en tono de parodia por otras cuentas, en medio de la tensión política y la incertidumbre en las fronteras, tras el levantamiento del Título 42 de Estados Unidos, y cuando se acercan las elecciones en dos estados de México.

HECHOS: México no está regalando credenciales del INE a los migrantes en la frontera sur, como confirmaron fuentes oficiales a EFE Verifica, y demuestra una búsqueda en internet y redes sociales. La Constitución mexicana prohíbe a los extranjeros votar y aquellos que están nacionalizados han pasado por requisitos estrictos y trámites con la Administración.

LA CONSTITUCIÓN PROHÍBE A LOS EXTRANJEROS VOTAR

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) respondió a EFE Verifica que ese rumor es falso. "Solo los mexicanos tienen acceso a la credencial de elector", señaló un vocero.

La Constitución mexicana prohíbe en su artículo 33 de forma explícita que las personas extranjeras puedan participar en la vida política de México: "Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

Además, una portavoz del INE corroboró que para obtener dicha credencial "cualquier persona debe cumplir los siguientes requisitos", listados en la página web del instituto electoral.

La primera condición es tener la ciudadanía mexicana. Lo siguiente es presentar una serie de documentos que lo acrediten como un acta de nacimiento o de naturalización, un documento que se expide cuando una persona extranjera accede a la nacionalidad.

Hay varias formas de obtenerla, entre ellas acreditar residencia por 5 años en México o a través de la unión matrimonial con una persona mexicana. Según las estadísticas de la SRE, entre 2007 y 2019 se expidieron unas 40.000 cartas de naturalización.

También es necesario llevar una identificación oficial vigente, como el pasaporte, la cédula profesional, la licencia de conducir o la cartilla del servicio militar mexicano, además de un comprobante de domicilio en el país.

Según la página oficial del INE, solo presentando esos documentos es posible finalizar el trámite.

Por otra parte, se trata de unas gestiones que pueden ser complejas e incluso requerir una visita a una oficina del INE, la cual generalmente necesita programarse con anticipación.

UNA CUENTA QUE SUELE DESINFORMAR

Más allá del mensaje viral, no hay otras publicaciones ni fuentes confiables que respalden dicha afirmación, como se puede comprobar con una búsqueda avanzada en Google.

Un rastreo por redes sociales tampoco arroja resultados que prueben la supuesta entrega de credenciales del INE. La cuenta de la que proviene la afirmación suele desinformar.

Lo que hizo esta vez fue publicar un mensaje mezclando datos recientes de la crisis en la frontera sur con el mensaje desinformante.

TENSIÓN EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO

La situación en la frontera sur es cada vez más compleja y refleja la incertidumbre que viven los migrantes ante el fin del Título 42, que supone el regreso del Título 8 y un endurecimiento de las restricciones para las solicitudes de asilo en México.

Por otro lado, dos estados mexicanos se encuentran en campaña electoral para renovar cargos locales, tales como el de gobernador y varias diputaciones, el próximo 4 de junio.

En resumen, no hay pruebas de que a los migrantes se les esté regalando credenciales para votar en la frontera sur de México. Se trata de una desinformación generada en redes sociales en el contexto del levantamiento del Título 42 en EE.UU. y las elecciones locales en dos estados mexicanos.