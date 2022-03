México no aplicará sanciones unilaterales a Rusia

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró que México no aplicará sanciones unilaterales en contra de Rusia por su invasión a Ucrania y solo las aplicará en caso que el Consejo de Seguridad de la ONU así lo decidiera.

En conferencia de prensa del presidente López Obrador, el Canciller señaló que esta posición es una postura histórica de México y en eso "no hay ambigüedad, es una línea histórica".

"Se me ha preguntado sobre sanciones, simplemente especifico, México nunca ha aplicado sanciones unilaterales en contra de otro país. ¿A qué estamos obligados México? Estamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales. ¿Cuál es la diferencia? La sanción multilateral de la ONU si estableciese alguna sanción, quiere decir que es un acuerdo de los países, no unilateralmente de un país a otro".

"Siempre hemos estado en contra del derecho de veto de algunos países (...) Entonces México no va a participar en ningún tipo de sanciones que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU, esta ha sido la postura histórica de nuestro país, en eso no hay ambigüedad, es una línea histórica", dijo.

Respecto a un anteproyecto enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) por parte de la Secretaría de Economía (SE), en donde se prohibiera la exportación de software y de productos de tecnologías con fines bélicos a Rusia y Bielorrusia, el canciller señaló que no es necesario porque ya hay un comité que revisa los permisos de exportación y "seremos muy cuidadosos en ese punto".

"No lo vemos necesario, porque ya hay un comité que revisa los permisos de exportación seremos muy cuidadosos en ese punto. México sostendrá la posición que ya les dije, estamos por la proscripción del uso de la fuerza, en contra de ello, así votamos en el Consejo de Seguridad de la ONU y en todas las instancias multilaterales", dijo.