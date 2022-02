México no es país para periodistas, dice revista "The Intercept"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La revista semanal británica "The Intercept" publicó hoy viernes un artículo del periodista Toby Young, en el que denuncia la situación que vive la prensa en México.

"México no es un país para periodistas", se titula el artículo donde Young, editor asociado de "The Spectator", considerada como el semanario más antiguo del mundo (se publicó por primera vez en 1828), cuenta sobre el viaje que hizo a la Ciudad de México acompañando a su hija, que pasará algunos meses en el país para mejorar su español.

"Cuando le conté a la gente en Londres los planes de mi hija, la respuesta estándar fue el asombro con la boca abierta, seguido de un montón de señalamientos sobre lo irresponsable que soy como padre. Pero la verdad es que la capital mexicana es una ciudad relativamente próspera y global y no es más probable que la asalten aquí que en Acton. Sin embargo, fuera de la metrópoli, la historia es diferente, como aprendí rápidamente de algunos de los periodistas que conocí", dijo Young.

Explicó que los corresponsales extranjeros que contactó en México estaban alarmados por la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador con los medios, en medio del enfrentamiento de éste con el periodista Carlos Loret de Mola y ante la cantidad de miembros de los medios que han sido asesinados en el país.

---150 periodistas asesinados en México

"Desde que fue elegido en 2018, este populista de izquierda y amigo de Jeremy Corbyn [político británico, exmiembro del Partido Laborista] ha hecho poco para ocultar su disgusto por los periodistas, castigándolos regularmente por vender ´noticias falsas´. Este desprecio abierto por el Cuarto Poder sería preocupante en cualquier jefe de Estado latinoamericano, pero lo es especialmente en México porque más de 150 periodistas han sido asesinados desde el año 2000. Sin embargo, la hostilidad de AMLO hacia los medios de comunicación se ha convertido en algo aún más siniestro en las últimas dos semanas".

Young hizo un recuento del asunto de la mansión del hijo de AMLO en Texas que desató la polémica y que llevó al mandatario a revelar información sobre los ingresos de Loret de Mola. "Sin embargo, no es sólo el desprestigio de un colega lo que ha inflamado a la prensa local. Fue el hecho de que la sesión informativa se celebrara un día después del asesinato de Heber López, director de un sitio web de noticias y el quinto periodista asesinado en México este año.

Fue como si AMLO, en lugar de condenar este asesinato, declarara la temporada de caza a otro reportero molesto.

Poco después de la conferencia de prensa, Mola dijo que su vida estaba ahora en peligro".

Esos, concluyó Young, "son los peligros de ser periodista en México, y observo con cierto orgullo que el embajador británico, casi el único entre los diplomáticos locales, ha hablado en defensa de la libertad de prensa. Como señalaron varios de los periodistas, esto pone en perspectiva el furor por la ´cultura de la cancelación´ en Gran Bretaña y Estados Unidos. En México, un columnista controvertido puede correr peor suerte que ser blanco de una turba de indignados en Twitter".