México no firmó pacto para poner fin a deforestación

En el marco de la COP26, un total de 105 países se comprometieron a poner fin a la deforestación en la próxima década, un elemento que consideran clave en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, México no está entre los firmantes.

La Declaración de Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra fue publicada por Reino Unido en el sitio de la COP26, la cumbre climática que tiene lugar en la ciudad escocesa. Sin embargo, entre los firmantes no está México, ni Argentina.

En contraste, sí aparece Brasil, a pesar de que el gobierno de Jair Bolsonaro es criticado por la deforestación en la Amazonía, y Rusia, ampliamente cuestionado por no participar en la cumbre.

Este compromiso es considerado como el primer gran logro de la COP26. Los países firmantes, que incluyen Estados Unidos, la Unión Europea, China, tienen en sus territorios más del 85% de bosques del mundo y la promesa es detener y revertir la deforestación para 2030. Se prometieron más de 19 mil millones de dólares entre fondos públicos y privados para el plan.

"Nos comprometemos a trabajar colectivamente para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de tierras para el 2030, a la vez que promovemos el desarrollo sostenible y una transformación rural incluyente", señala la declaración, bajo la cual los países se comprometen a "conservar bosques y otros ecosistemas terrestres y a acelerar su restauración", así como facilitar políticas comerciales y de desarrollo que "promuevan el desarrollo sustentable" y que "no conduzcan a la deforestación y degradación de la tierra", entre otros elementos.

El otro gran logro en la COP26 fue el compromiso de casi un centenar de países para reducir las emisiones de metano. México sí es signatario de este plan, que en cambio no fue firmado por China, India ni Rusia, tres de los cinco mayores emisores del planeta. En particular, Rusia, un gigante en la extracción de gas, tiene un elevado porcentaje de escapes de metano en sus gaseoductos de distribución a Europa.

Los países signatarios, que incluyen a Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea, Brasil y Argentina, dan cuenta de poco más de 40% de las emisiones de metano, un gas responsable de "cerca del 30%" del calentamiento global acumulado desde la revolución industrial, según recordaron los líderes en la COP26.

El objetivo es recortar en un 30% las emisiones de metano para el final de esta década.