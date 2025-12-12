México no registra aún casos de "supergripa"
Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México. Dicha mutación ha sido denominada como "supregripe" y ha causado alerta en Reino Unido y parte de Europa, por lo que se ha recomendado volver a utilizar cubrebocas.
"El virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México", especificó la Ssa.
La dependencia exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente covid-19, influenza y neumococo.
"Ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud. Estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo", señaló la Ssa.
La Organización Panamericana de la Salud informó que en los Estados Unidos y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2).
