"México pasa por un buen momento, tiene porvenir", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está pasando por un buen momento, por lo que afirmó que tiene mucho futuro y porvenir, por lo que no hay motivos para entristecerse y mucho menos para la frustración.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que nuestro país está saliendo adelante y se tienen muchas esperanzas que se tendrá mayor crecimiento económicos, empleo, bienestar y con estos, una mejor sociedad.

"México es un país con mucho futuro, con porvenir. Afortunadamente estamos pasando por un buen momento, a pesar de que se precipitó la crisis económica ya venía mal la política económica neoliberal, ya estaba como se diría coloquialmente tocada, sentida´, no funcionaban y se precipitó la crisis con la pandemia y luego con la guerra.

"Sin embargo, nuestro país está saliendo adelante y tenemos muchas esperanzas fundadas de que hacia adelante vamos a tener más crecimiento económico, empleos, bienestar y lo más importante, vamos a tener una sociedad mejor, más igualitaria, más fraterna, sin corrupción, sin impunidad. Entonces el mensaje a los jóvenes es que no hay motivos para entristecerse, para la apatía y mucho menos, mucho menos para la frustración", declaró.