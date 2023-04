México pedirá que EE.UU. informe sobre presunto espionaje a Ejército

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard informó que este martes harán un planteamiento al Gobierno de Estados Unidos, por las vías diplomáticas adecuadas, para preguntar sobre un supuesto espionaje o injerencia de su gobierno en territorio mexicano.

"Es una obligación de Estados Unidos compartirla con México (la información); o, en su caso, no compartirla, sino señalar que no es veraz la información", expuso en entrevista a medios.

Además, aclaró que el tema de los operativos de la DEA no se abordó durante las reuniones de alto nivel en Washington, Estados Unidos, para tratar el combate al fentanilo y tráfico de armas.

Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Ejército era objeto de espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos.

Si bien dijo que de acuerdo con la ley, el Gobierno de México tiene un reporte mensual de los diferentes agentes no diplomáticos en el país, pedirán detalles de este caso en particular.

"Voy a tener hoy esa comunicación y yo les estaré informando en los próximos días en función de la información que me manden también ellos para no hacer algo que no tenga, decir ahorita algo que no tenga un basamento específico", apuntó.

Al ser cuestionado sobre el caso de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán, recordó que hay una solicitud de extradición que tiene que seguir su cauce legal.

"Entonces, habrá que ver más adelante, yo creo que es un poco temprano para poder determinar que va a resolver el Ministerio Público y el juez, en su caso, pero sí hay una solicitud de extradición", sostuvo Ebrard Casaubon.