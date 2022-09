México pide crear comité para mediar conflicto entre Rusia-Ucrania

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU la propuesta de México para mediar el conflicto entre Ucrania y Rusia, a fin de buscar una solución pacífica.

La propuesta fue planteada a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Se trata de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, en el que participen otros jefes de estado y de Gobierno, así como el Papa Francisco y el primer ministro de India, Narenda Modi.

"El objetivo sería muy claro: crear nuevos mecanismos para el diálogo y espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera", explicó Marcelo Ebrard.

En su intervención, el canciller señaló que este mecanismo no ha hecho lo suficiente para ayudar en la resolución del conflicto y ha sido "disfuncional", por lo que insistió en que corregir estas fallas depende de ellos mismos.

"No es admisible la indiferencia, como tampoco lo es quedarse en el lamento de que hasta ahora, en el caso que nos ocupa, el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de cumplir con su responsabilidad esencial", manifestó.

Lo anterior, dijo, es acorde con las políticas de México de no intervención, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza

Ebrard Casaubón también reconoció el liderazgo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, así como el presidente de Turquía, en cuanto a los acuerdos suscritos.

"No hay espacio para la ambigüedad. La coexistencia pacífica de los estados depende del respeto de todos ellos, no puede haber excepciones", puntualizó.

El funcionario dijo que ha habido un "flagrante quebrantamiento" a lo establecido en la carta de las Naciones Unidas que ha violentado la paz y seguridad.

Por ello, sostuvo que los responsables de los crímenes en Ucrania deben ser llevados ante la justicia.

"Los responsables de los crímenes que se cometieron en Ucrania deben ser llevados ante la justicia. En ese sentido, es fundamental el trabajo de la Corte Internacional para investigar las denuncias presentadas sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad", subrayó el canciller.

Siete meses después de que comenzó la guerra en Ucrania, Marcelo Ebrard expresó que las implicaciones sociales, económicas y políticas son evidentes.

"Como en todo conflicto armado, el mayor costo lo ha pagado la sociedad civil. Esta guerra ha generado el desplazamiento masivo de personas tanto al interior de Ucrania como hacia países vecinos, sobre todo de mujeres y niños", apuntó.

Entre otros problemas desatados a raíz del conflicto mencionó el alto costo de los combustibles de cara al invierno.

Además, recordó que se debe trabajar para el acceso de los fertilizantes a los mercados globales, y aunque ya se han dado pasos concretos con ese objetivo se requieren más acciones.