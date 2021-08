México presenta demanda contra armeros de EU

Ciudad de México.- Para intentar detener el tráfico ilícito de armas, el gobierno de México, con el respaldo del Congreso de la Unión, presentó ante un tribunal de Estados Unidos una demanda contra 11 fabricantes de armamento de ese país.

Se trata de una demanda civil de daños, en la cual la autoridad mexicana argumenta el daño que el tráfico ilícito de armas (adquiridas en la Unión Americana) ha generado en México, que, además de dejar miles de homicidios dolosos, se cuantifica en una afectación económica superior al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.

Las empresas demandadas son: Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt´s Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., así como D/B/A Interstate Arms.

La citada demanda se presentó en la Corte Federal de Distrito en Massachusetts, Estados Unidos, por ser el lugar en donde tienen matriz de negocios las empresas demandadas por México.

El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que México busca un cese a la impunidad que se ha generado y mediante la cual organizaciones de la delincuencia organizada en territorio mexicano adquieren el armamento. Se busca una compensación económica, dijo, la cual deberá fijarse durante el proceso judicial.

Acompañado por los presidentes de las Juntas de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, Ebrard Casaubon apostó a que la demanda, para la cual la autoridad mexicana contrató los servicios de dos despachos estadounidenses de abogados, será exitosa.

De acuerdo con la autoridad mexicana, cada año se trafican ilegalmente a México más de 500 mil armas provenientes de Estados Unidos, las cuales son utilizadas en contra de la población civil en territorio mexicano. En 2019, añadió, las armas ilícitas fueron utilizadas en más de 17 mil homicidios dolosos en México.

Marcelo Ebrard aclaró que no se trata de una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos, al cual le reconoció el esfuerzo que lleva a cabo para tratar de detener el tráfico ilegal de armas, por lo que descartó cualquier tipo de conflicto diplomático.