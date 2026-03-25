México reanuda envíos de paquetería a Estados Unidos con nuevas reglas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles 25 de marzo, el gobierno de México reanudó los envíos de paquetería con destino a Estados Unidos, bajo nuevas disposiciones establecidas por la administración de Donald Trump y con la normativa de la operación postal internacional.

Acciones de la autoridad

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México indicaron que entraron nuevos requisitos para el envío de mercancía, como el cargo de un 10% sobre el valor declarado del paquete como impuesto cobrado por el gobierno estadounidense.

Apuntaron que "en compromiso con la ciudadanía", Correos de México mantendrá los mismos costos de envío.

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Detalles confirmados

Características que piden en los paquetes para EU

Además, las nuevas medidas establecen un valor máximo de 800 dólares por envío y un peso máximo de 20 kilogramos, así como una declaración detallada del contenido y el país de fabricación de los artículos.

"Los envíos se realizarán directamente de México a Estados Unidos sin existir otro país como intermediario", destacaron.

El Gobierno de México refrendó su compromiso de brindar un servicio "confiable, transparente y accesible", facilitando la conexión entre familias y comunidades en ambos países.

Correos de México reactivó en septiembre del año pasado el envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia Estados Unidos, luego de que nuestro país anunció en agosto pasado la suspensión de envíos postales y paquetería a ese país, ante una nueva medida del gobierno de Donald Trump.

El 27 de agosto de 2025, el Gobierno de Estados Unidos suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares, exención conocida como "de minimis".