México rechaza declaración de persona non grata hacia Sheinbaum en Perú

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Después de que el Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México rechazó esta decisión y aseguró que nuestro país no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos de esa nación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que esta declaración de persona non grata contra la presidenta de México está motivada por "planteamientos falsos", también ante la ruptura de las relaciones diplomáticas que hizo Perú por el asilo a Betssy Chávez, exprimera ministra.

"México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú, fiel a sus principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

México reiteró que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú.

Recordó que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el apoyo de su gobierno al exmandatario peruano Pedro Castillo, luego de que el Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte de la Presidencia.

La presidenta de México insistió en que fue un golpe de Estado el que destituyó a Pedro Castillo.

"Nuestra solidaridad siempre con él, y pues creo que fue por unanimidad la destitución (de Boluarte), pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo", expresó la Mandataria federal el pasado 10 de octubre.

Además, lamentó y rechazó la decisión del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México. Aseguró que nuestro país siempre ha privilegiado el diálogo y la solución pacífica de las controversias, en estricto apego al derecho internacional.

"Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo y a la solución pacífica de las controversias, y por eso, como ha dicho la subsecretaría, lamentamos y rechazamos una medida tan extrema como el rompimiento de relaciones, que solo va en detrimento de las personas", expresó.

Sheinbaum recordó que el único antecedente reciente de una ruptura similar ocurrió con Ecuador, tras la irrupción de fuerzas policiales en la embajada mexicana en Quito, lo que calificó como "una violación al derecho internacional".

En contraste, subrayó que la situación con Perú es completamente distinta y responde a un desacuerdo político originado desde la destitución del expresidente Pedro Castillo.