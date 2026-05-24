Marta Kostyuk gana en Roland Garros tras ataque cerca de su casa

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PARÍS (AP) — La victoria de Marta Kostyuk en la primera ronda en el Abierto de Francia se convirtió en uno de sus partidos más duros después de enterarse poco antes del partido que un misil casi impactó la casa de sus padres en Ucrania.

Impacto en la comunidad

Kostyuk luchó contra las lágrimas después de vencer por 6-2, 6-3 a Oksana Selekhmeteva en la cancha Simonne-Mathieu en el primer día del Grand Slam sobre arcilla en Roland Garros, en el oeste de París.

"Creo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera", dijo Kostyuk, la 15ta cabeza de serie. "Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, el misil destruyó el edificio y fue una mañana muy difícil para mí... No sabía cómo lo iba a manejar, he estado llorando parte de la mañana".

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En la sesión nocturna inaugural en Roland Garros, Novak Djokovic venció al jugador local Giovanni Mpetshi Perricard 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 en su récord de 82do Grand Slam.

Recibió un mensaje a las 8 de la mañana y no podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado.

"Me sentí enferma", dijo. "Si hubiera estado 100 metros más cerca, probablemente hoy no tendría mamá ni hermana".

Su madre, su hermana y su tía abuela estaban entre las 17 personas que se encontraban en la casa en el momento del ataque, así que su alivio fue enorme de que nadie resultó herido.

"No quiero pensar qué haría si pasara algo peor, pero sabía que este es el día para salir y jugar", dijo. "Hoy no se me cruzó por la mente que no debería salir, porque, ya sabes, al final del día, todos están vivos".

Después del partido, agradeció a los aficionados y recibió una ovación. Luego explicó cómo encontró la fuerza emocional y mental para jugar.

"Creo que es importante seguir adelante. Mi mayor ejemplo es el pueblo ucraniano, me desperté esta mañana y...", dijo Kostyuk, de 23 años, poniéndose llorosa antes de repetir y terminar la frase.

"Miré a toda esta gente que se despertó y siguió viviendo su vida, siguió ayudando a la gente que lo necesita", dijo. "Sabía que hoy habría muchas banderas ucranianas aquí y que mucha gente ucraniana vendría a apoyar. Mis amigos de Ucrania también vinieron".

A continuación juega contra la estadounidense no cabeza de serie Katie Volynets y la compatriota de Kostyuk, Elina Svitolina — reciente ganadora en el Abierto de Italia en Roma — enfrenta a Anna Bondar el lunes.

Detalles confirmados

El calor aprieta

Las altas temperaturas de 33 grados Celsius (91 Fahrenheit) contribuyeron a que el francés Arthur Gea hiciera una pausa de emergencia para ir al baño al inicio de su derrota en primera ronda ante el número 13 Karen Khachanov en la cancha Suzanne-Lenglen.

Los espectadores doblaban los periódicos por la mitad y se abanicaban para mantenerse frescos, mientras los jugadores en la cancha intentaban mantenerse hidratados.

El canadiense Gabriel Diallo dijo que el calor fue la principal razón por la que se retiró ante el australiano James Duckworth después de perder el primer set 6-3 y estar abajo 4-1 en el segundo.

"Eso fue principalmente lo que fue", dijo. "Se estaba poniendo peor y peor".

El número 21 Alejandro Davidovich Fokina también tuvo dificultades.

"Vengo de Hamburgo con 10 grados (y) aquí hay 22 grados más", dijo el español después de vencer a Damir Dzumhur 6-7 (3), 6-3, 2-6, 7-5, 6-3. "No me lo esperaba".

El partido inaugural en Chatrier vio a la número 11 Belinda Bencic vencer a Sinja Kraus por 6-2, 6-3 y el subcampeón de 2024 Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, ganó por 6-3, 6-4, 6-2 contra Benjamin Bonzi.

¿Qué declararon las figuras y resultados?

Otros resultados

La ex campeona del Abierto de Estados Unidos Emma Raducanu y las ex subcampeonas del Abierto de Francia Sloane Stephens y Sofia Kenin quedaron eliminadas.

La número 26 Hailey Baptiste ganó 6-7 (7), 7-6 (6), 6-2 contra la campeona de 2021 Barbora Krejcíková. Baptiste está jugando en dobles femeninos junto a su compatriota estadounidense Venus Williams. La número 21 Clara Tauson perdió, mientras que la número 27 Marie Bouzkova y la número 32 Wang Xinyu avanzaron a la segunda ronda.

En la primera ronda masculina, el número 23 Tomas Etcheverry perdió ante Nuno Borges, pero el número 26 Jakub Mensik y el número 28 João Fonseca avanzaron.