México se abstiene de votar resolución en ONU sobre DH en Venezuela

México se abstuvo de votar una resolución, en la Organización de las Naciones Unidas, que pidió continuar con las investigaciones en materia de derechos humanos en Venezuela, porque se consideró que no es un documento balanceado.

En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México fue una de las naciones que se abstuvo en la votación para extender, durante 2 años más, la Misión Internacional que se creó en 2019, para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela. De acuerdo con fuentes diplomáticas, nuestro país se abstuvo por tratarse de un resolutivo cuyo reporte no está balanceado en sus dichos, se consideró está politizado.

"México expresó sus dudas", indicó una fuente diplomática.

El pasado martes, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se aprobó el que se siga la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El proyecto que se presentó tuvo 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones; en el organismo se aprobó la resolución que permite renovar por 2 años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Además, se condenan las violaciones a los derechos humanos, con hechos comprobados y se hace el llamado a celebrar elecciones libres. En la resolución 45/L43 se incluyó un texto en el cual las naciones manifestaron alarma por distintas acciones, específicas de la crisis civil, política, económica, social y cultural, que se tienen en el país como la situación que se vive en el arco minero del Orinoco, así como los abusos de las fuerzas de seguridad, la falta de independencia de poderes y las necesidades humanitarias de una amplia parte de la población.

En el texto se habla de actos de lesa humanidad. México consideró que el reporte no estuvo balanceado y el contenido fue más político, por lo cual decidió abstenerse de la votación. La Misión de Determinación de Hechos mantendrá la investigación y reportará al Consejo de Derechos Humanos en 2021 y 2022, sobre los abusos que se considera, se han cometido en Venezuela desde 2014.

En un comunicado emitido esta mañana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que respecto a la resolución 45/L43, México decidió abstenerse por la falta de atención a las preocupaciones de la delegación mexicana, el incumplimiento del requerimiento procedimental de atender el equilibrio en los argumentos y el interés de nuestro país de que exista una solución que atienda las diferencias entre los venezolanos a través del diálogo y las oportunidades que ofrece el multilateralismo.

"En esta sesión (del pasado martes), el Consejo aprobó también el nombramiento de nueve titulares de mandato de procedimientos temáticos, entre los que destacan los nuevos relatores al derecho al agua y al saneamiento y para los derechos de las personas con discapacidad, así como a distintos grupos de trabajo.

"Entre ellos, fue aprobado el nombramiento de la mexicana Dorothy Estrada Tanck, al Grupo de Trabajo sobre discriminación contra la mujer y la niña, el cual elabora estudios y recomendaciones para continuar avanzando en los derechos humanos de las mujeres", refirió.