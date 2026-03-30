México se suma, bajo "Amigo de la Corte", a demanda contra el ICE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El

anunció este lunes su decisión de sumarse a la demanda presentada en enero de este año contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), por las

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de los connacionales en el centro de detención de, en California.En conferencia de prensa desde Los Ángeles,, directora General de Protección Consular y Planeación de Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que el caso de José Guadalupe"no es aislado", sino un "reflejo de unae inaceptable". Lamentó que, desde, México ha documentadode connacionales bajoo durante operativos de control migratorio."Solo en", aparentemente por, lo que demuestra un "patrón de deficiencias estructurales", advirtió.La funcionaria señaló que se ha solicitado la clarificación de lasde, notificada la semana pasada, para "".Alegó que los fallecimientos revelan ", insuficiencias operativas,que contravienen protocolos,internacionales de derechos".Denunció lasen los centros de detención, incluyendo ", ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia y prevención", lo que, señaló, pone "en peligro vidas de personasdel estado".Por lo anterior, detalló, "se han enviado múltiplesa laen México". Asimismo, se ha apoyado en lade quienes han deseado ser enterrados en México; también hay conversaciones de alto nivel sobre la inadecuada atención que reciben los migrantes en estos centros y se han canalizado abogados y organizaciones civiles para que las familias conozcan sus derechos.Calva dijo que México no ha recibido, hasta el momento, respuestas de las"que garanticen que se corregirán las condiciones que propician estos fallecimientos".Por ello, eldecidió sumarse, bajo la figura de(Amicus Curiae), en lapresentada en la corte del Distrito Central de California, el pasado 26 de enero, por elde Los Ángeles ante autoridades judiciales de Estados Unidos contra el ICE por lasen"Estabusca representar todos los detenidos en dicho centro o que pudieran ser recluidas allí y denunciarconfinamiento que podrían ser violatorias de estándares constitucionales aprobados y válidos para personasmigratoria".Indicó que la demanda se interpone contra el ICE porque a pesar de que unaes la encargada de gestionar el centro, el ICE es "jurídicamente responsable de las condiciones en dicho centro".Se quejó de lo que llamó un patrón de ", en particular en el acceso para personas con", que incluye solicitudes ignoradas o demoradas, así como unae insuficiente."México apoya esta demanda para que se garantice uny seguro, incluyendo acceso oportuno a, condiciones de higiene suficientes y atención inmediata a problemas de salud", afirmó."Nada justifica las condiciones de procesamiento y detención migratoria que derivaron en la muerte" de los mexicanosAdvirtió que "se agotarán las, diplomáticas y multilaterales paray garantizar que estos casos no queden impunes ni se repitan".