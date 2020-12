México será imán para 'lavado' de dinero con cambios a Banxico, advierten a diputados

Los directivos de los principales bancos que operan en el país, advirtieron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre los riesgos al sector financiero ante las modificaciones a la Ley del Banco de México, aprobada la semana pasada en el Senado, con lo que invitaron a los legisladores a ampliar la discusión ya que de lo contrario, el país enfrentaría un fuerte problema en términos de lavado de dinero.

"La iniciativa aprobada por el Senado de la República como está en estos momentos, pone en riesgo al país y es económicamente inviable, al requerir la compra ilimitada de dólares al tipo de cambio oficial. Lo haría un imán de dólares, no sólo mexicanos sino globales, para ser lavados aquí en México", dijo el director general de HSBC México, Jorge Arce.

Los directivos en México de BBVA, Eduardo Osuna; Santander, Héctor Grisi; de Banorte, Marcos Ramírez; de Citibanamex, Manuel Romo; de Scotiabank, Adrián Otero; de Bank Of America, Julio Carranza, de BanCoppel; Emilio Romano así como Raúl Martínez Ostos, director de Barclays, recalcaron la visión de las instituciones financieras sobre el riesgo para el sistema de aprobarse por el Legislativo la iniciativa en su términos actuales.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, dijo que en los últimos años, la banca mexicana ha exportado aproximadamente 45 mil millones de dólares en efectivo a la Reserva Federal de los Estados Unidos, principalmente, y a instituciones financieras como España, Canadá y Brasil por el conducto de corresponsales bancarios.

"Esto ha sido posible fundamentalmente porque cumplimos cabalmente con las regulaciones nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para ello, hemos invertido cantidades muy relevantes de dinero y de tiempo en tecnología de alto nivel, manejo de bases de datos masivas, capacitación de personal especializado y manuales, procesos y controles para asegurarnos que los dólares que recibimos son de origen legítimo", dijo el directivo.

El director general de Santander México, Héctor Grisi, dijo que no existe ningún precedente en el mundo de que algún banco central sea el tomador de último recurso en un país.

"Eso provoca un riesgo tremendamente importante, debido a que le estamos transfiriendo al Estado la responsabilidad de comprar efectivo y que pueda tener intervenciones que pueden ser desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo que puede llevar al congelamiento de reservas", dijo Grisi.

Por su parte, el director general de Citibanamex, Manuel Romo, explicó que la iniciativa provocaría fuertes costos y reducción de eficiencia, además de poner en riesgo las buenas prácticas del banco central.

"Estaríamos en desventaja de intermediación de recursos con el exterior y el sistema completo sufriría en operación, costo y eficiencia. Se obliga a Banxico a intervenir una actividad regulada; el comprar dólares excedentes pone en riesgo la continuidad de las buenas prácticas", dijo.