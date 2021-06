México suma 19 estados en semáforo verde; acumula 228 mil 568 muertes

Hasta este viernes, México acumula 228 mil 568 muertes por Covid-19, según informan autoridades de la Secretaría de Salud.

Es decir, en las últimas 24 horas, México sumó 206 muertes por coronavirus.

Desde Palacio Nacional, indicaron que hay 20 mil 525 casos activos estimados, así como 2 millones 614 mil 579 casos estimados del nuevo coronavirus en el país.

Con estas cifras, México se ubica como el cuarto país con más decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, los datos reales son mayores, ya que el propio Gobierno reconoció a finales de abril en el reporte actualizado de "Exceso de Mortalidad en México" que las muertes asociadas al Covid-19 son poco más de 332 mil 500 tras un análisis de actas de defunción.

México completa 20 semanas a la baja en los indicadores de Covid-19.

Semáforo por Covid-19 en México

La Secretaría de Salud (Ssa) actualizó este viernes el semáforo epidemiológico del país, en el cual ubicó a 19 estados en verde, nueve en amarillo, cuatro en naranja y ninguno en rojo durante la semana del 7 al 20 de junio.

Los estados en color naranja son: Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

Los estados en amarillo son: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Colima, Campeche y Sinaloa.

Anteriormente el mejor registro del país ubicó a 16 estados en color verde, ahora, sin embargo, 19 se establecieron en riesgo epidemiológico bajo.

Éstas son: Durango, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Mientras que, como se ha reportado en las últimas semanas epidemiológicas, el país no presenta ningún estado en color rojo.

Plan de vacunación

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó que el jueves se aplicaron 901 mil 231 dosis de la vacuna contra Covid-19.

En total se han aplicado 33 millones 779 mil 982 dosis en todo el país desde el pasado diciembre.

Detalló que 13 millones 801 mil 863 personas han recibido el esquema completo de vacunación.

El país ha recibido 42 millones 347 mil 665 dosis de vacunas contra Covid-19.

El programa de vacunación contempla por ahora a los adultos mayores de 60 años, adultos entre 50 y 59 años, entre 40 y 49 años, mujeres embarazadas, personal médico y personal educativo.

CDMX en semáforo verde

En la semana del 7 al 13 de junio, la CDMX pasa a semáforo verde, ante la pandemia por Covid-19 o coronavirus.

"Gracias al esfuerzo de todas y todos, la Ciudad pasará a semáforo verde la próxima semana. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos", dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina.

Aun cuando entramos a semáforo verde, no quiere decir que bajemos la guardia, expresó la jefa de Gobierno. "Hay que ser cautelosos también", señaló y refirió que la reapertura de actividades es paulatina para evitar rebrotes.

"Felicidades a todos los habitantes de la Ciudad, vamos bien pero hay que seguirnos cuidando", dijo Sheinbaum.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, comentó que este cambio de semáforo es resultado de la reducción de indicadores de la pandemia.

Destacó que hay 615 hospitalizados en la Ciudad de México, mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México hay 835 pacientes Covid.