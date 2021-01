México tendrá 12 millones de dosis de vacuna rusa Sputnik: SHCP

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, dijo que debido al ajuste en la producción de vacunas contra Covid-19 por parte de Pfizer para apoyar a los países pobres, México está enfocando sus esfuerzos en la vacuna rusa Sputnik para lo cual hay un contrato único de 12 millones de dosis.

Aseguró que ninguna persona que ya recibió la primera dosis de Pfizer se quedará sin la segunda por la medida de la farmacéutica para atender la petición de las Naciones Unidas para surtir a África subsahariana y sudeste asiático.?"La parte de Sputnik va muy acelerada, estamos viendo los documentos contractuales; vamos muy bien y con más razón a raíz de lo de Pfizer estamos enfocándonos con mayor intensidad, si nos dan un par de días más", dijo en entrevista en radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva.

El funcionario negó que Pfizer enfrente problemas de producción. ?"No, en realidad no es un problema, Pfizer está completamente en programa y nosotros estábamos completamente en programa. Hay una situación inusual, pero es entendible, en la cual el gobierno de México es solidario", explicó.

Señaló que Naciones Unidas le pidió a Pfizer que aumentara su capacidad de producción de mil 300 millones de dosis por año a 2 mil millones de dosis.

Para ello, está teniendo que cerrar una planta para aumentar su producción para países que van a África. ?Dijo que para cumplir con el compromiso con México, de entregar en el primer cuatrimestre hasta 5 millones de dosis, se suspende parcialmente en el momento que están haciendo los ajustes en sus plantas, y después nos van a aumentar porque la planta va a tener más hasta 700 mil dosis por semana.

De tal forma que a marzo, que era el compromiso de hasta 5 millones de dosis nos van a llegar esas cantidades, aseguró.?"Van a parar la fábrica, vamos a recibir menos, porque paran la producción para ampliar la capacidad y entonces cuando la vuelvan a echar andar, esta fábrica tendrá 50% superior y con las vacunas que se van a producir, nos van a compensar por las que no nos enviaron ahorita y va haber adicionales para enviar al África subsahariana y sudeste asiático", afirmó.

Herrera precisó que para mañana Pfizer le entregará a México alrededor de 200 mil, y cuando reabran van a llegar a 700 mil paquetes a partir de la segunda o tercer de febrero, con lo cual nos van a compensar y se estará cumpliendo con el calendario programado.

Las que van a llegar, agregó, son las segundas dosis que de todas formas teníamos que esperar para las personas cumplidas las tres semanas.

Además, destacó que "tenemos otras cartas" que van bastante avanzadas, y las va a compensar.

Comentó que hay otras dos iniciativas que van muy avanzadas, y ahora los esfuerzos, están en la rusa Sputnik un contrato de 12 millones, además de la china Cansino; con AstraZeneca, mencionó que hay un problema de embotellamiento y "vamos si se puede acelerar".? Adelantó que Sputnik será un solo contrato de 12 millones, para dos tomas, es decir para seis millones de mexicanos.