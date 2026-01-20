México traslada a EU a 37 reos de distintos centros penitenciarios

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), informaron que este martes fueron trasladados a Estados Unidos 37 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.

Las dependencias detallaron que la custodia, traslado y entrega formal de estas personas se realizó bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Indicaron que esta acción se enmarca en las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones.

Entre las personas trasladadas se encuentra Abraham Oseguera Cervantes, alias "Don Rodo", hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, "El Mencho".

El Gabinete de Seguridad federal implementó un operativo para realizar una tercera entrega de capos al gobierno de los Estados Unidos.

Fuentes federales reportaron que desde la madrugada de este martes se desplegaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina para concentrar a un grupo de capos en el penal de máxima de seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para después ser llevado al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Aeronaves del Ejército, Guardia Nacional y de la Marina trasladaron a los capos desde distintos penales del país, señalaron las fuentes consultadas.

Los abogados defensores no han podido ingresar al penal del Altiplano, debido a que se encuentra sitiado por las autoridades.