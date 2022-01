México vive "último coletazo de la pandemia", afirma "zar de la influenza"

La reciente ola de contagios de Covid-19 en México es el "último coletazo de la pandemia" aseguró el infectólogo Alejandro Macías.

Conocido como el "zar de la influenza" por su labor desempeñada durante la epidemia de esta enfermedad en México, el doctor explicó en entrevista con Carlos Loret de Mola, para W Radio, que desde su punto de vista el coronavirus "ya llegó a donde tenía que llegar".

Explicó que lo más probable es que durante un lapso de dos o tres semanas continúe el incremento de los contagios, pero que a partir de entonces, si se siguen las medidas sanitarias correctas, comience a descender y poco a poco termine la pandemia.

"Si somos razonables, si vemos lo que nos dice la realidad, es que estamos viendo las dos últimas o tres últimas semanas de mayor contagio en la historia de esta pandemia, así que no aventemos todo por la borda, ya aguantamos dos años, aguantemos otras tres semanas y creo que vamos a salir a una situación mucho más controlable".

Su razonamiento, sostuvo, responde a lo sucedido en Sudáfrica, país que desde su punto de vista es muy similar a México y donde después de una creciente ola de contagios ya se aprecia una disminución de los mismos, por lo que reiteró que se está viviendo "el último coletazo de la pandemia".

No obstante, a pesar del panorama alentador, del que además ve poco probable que se pueda repetir una pandemia de esta magnitud, Alejandro Macías sugirió que las autoridades hagan un llamado a la población en el que se pida tener precaución en la calle y quedarse en casa de ser posible, pues aún se podrían llenar los hospitales con pacientes de Covid-19.

En este sentido, y con la reciente aprobación de Cofepris de dos medicamentos para tratar la enfermedad, el experto descartó que esto vaya a cambiar el panorama de la pandemia en el mundo.

Es una noticia positiva el que se hayan aprobado, dijo, pero "en este momento ya no va a cambiar nada, ya será para la siguiente pandemia (...) ahorita lo que deberás va a cambiar eso es nuestra manera de comportarnos estas dos o tres semanas", finalizó.