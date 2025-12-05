logo pulso
¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Nacional

México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026

La colaboración entre México y EU en seguridad fronteriza se intensifica ante la proximidad del Mundial 2026.

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 01:51 p.m.
A
México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Las Fuerzas Armadas de México y el Comando del Norte de los Estados Unidos realizaron un entrenamiento conjunto para identificar amenazas en la frontera entre ambos países y fortalecer las capacidades de seguridad durante eventos de alta relevancia, como el Mundial de fútbol 2026.

En las instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar), en la Ciudad de México, personal de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y del Comando Norte llevaron a cabo el ejercicio del Sistema de Conciencia Ampliada de Dominio (EDA, por sus siglas en inglés).

Se trata de un adiestramiento para formar analistas que emplearán una plataforma digital que permite identificar desafíos que amenacen la seguridad en la frontera de México y los Estados Unidos.

"Esta herramienta contribuye a impulsar la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de México y de E.U.A., para fortalecer las capacidades de seguridad durante eventos de alta relevancia, como la "Copa Mundial 2026", informó la Semar.

Mediante un mensaje en la red social X, la Secretaría de Marina aseguró que el "entrenamiento alcanzó los objetivos establecidos, orientados al fortalecimiento de la seguridad regional bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos".

El ejercicio EDA se realizó del 20 de octubre al 7 de noviembre de 2025, en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR, por sus siglas en inglés), indicó la dependencia.

