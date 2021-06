México y EU inyectarán recursos al sureste

Los gobiernos de México y Estados Unidos buscan un entendimiento económico para inyectar recursos al sureste mexicano, así como a los países del triángulo del norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, a fin de inhibir la migración irregular.

Además, acordaron fortalecer la relación bilateral en acuerdos que van desde el intercambio de inteligencia para combatir las redes de tráfico de personas, apuntalar la reforma laboral mexicana y el trabajo conjunto para resolver casos de desaparecidos, hasta la atención del Covid-19.

El gobierno estadounidense se comprometió a crear inversiones y ventas por 250 millones de dólares en el sur de México, mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor rurales: cacao, café y ecoturismo. La Agencia de Cooperación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos dará un préstamo para que se construyan viviendas en el sur de México.

Así lo acordaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien realizó ayer una visita a la Ciudad de México para tratar el tema del financiamiento que pueda llevar al desarrollo de las zonas mayormente expulsoras de migrantes en el sur de México y en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Al llegar a Palacio Nacional, Kamala Harris fue recibida por López Obrador quien no sólo le cambió el cargo, sino también el nombre: "Presidente, Kabala, mucho gusto", dijo con la mano derecha en el pecho a manera de bienvenida y sin cubreboca.

"Good Morning. ¡Mucho gusto! It´s very good to see you. I´m very happy to be here [Buenos días. Qué gusto verlo. Estoy muy feliz de estar aquí]", respondió Harris portando cubreboca.

En el patio central, López Obrador y Harris atestiguaron la firma del memorándum de entendimiento sobre cooperación internacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos, por parte del canciller Marcelo Ebrard y John S. Creamer, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos.

Este memorándum, aplicable por tres años [y puede ser descontinuado por cualquiera de los participantes], tiene como una de las prioridades profundizar en la cooperación estratégica y técnica entre la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), para maximizar el impacto de los programas y proyectos, ello con el objetivo de atender las causas estructurales de la migración irregular que proviene de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Además, las dos naciones se comprometieron a realizar un diálogo económico de alto nivel, en septiembre próximo, en donde se tocarán temas como la facilitación del comercio, las telecomunicaciones y la interconectividad, así como la resiliencia de la cadena de suministro.

"Podemos juntar nuestros recursos para concentrarnos en Centroamérica", expresó Kamala Harris en conferencia.

Consideró necesario que México y Estados Unidos tengan un buen entendimiento en materia económica, ya que se trata de dos países muy cercanos y cuando a uno le va bien al otro también. Celebró, incluso, que la OCDE destacó que Estados Unidos podría llegar a un PIB de 6.5%.

Anuncia Harris 130 mdd de inversión

La vicepresidenta de Estados Unidos anunció al gobierno de México una inversión por 130 millones de dólares encaminada al fortalecimiento en la cooperación laboral.

El recurso será destinado para que en los próximos tres años se otorgue asistencia técnica y cooperación a México, a fin de implementar la legislación laboral y financiar programas que apoyarán a los trabajadores y con ello se mejoren las condiciones laborales, así como buscar acabar con el trabajo infantil y forzado.

Harris se reunió con una representación sindical de trabajadores agrícolas que se ubican principalmente en la frontera entre los dos países. Les expuso la necesidad de empoderar a los empleados para que puedan desarrollar sus capacidades, pero sobre todo para que sus derechos le sean respetados.

En esta reunión estuvo presente el abogado laboral, Arturo Alcalde, quien es padre de la secretaria del Trabajo y Previsión Social de México, Luisa María Alcalde.

Piden reforzar seguridad en puertos

Durante la reunión en Palacio Nacional, Kamala Harris puso sobre la mesa la necesidad de que México refuerce la seguridad en sus puertos de entrada.

También se planteó que las agencias de los dos países, en cuanto a la seguridad, fortalecerán el intercambio de información y establecerán un grupo especializado para desarticular las organizaciones de trata de personas y contrabando humano.

"En materia de seguridad hablamos sobre el asunto del contrabando y tráfico de armas, y el narcotráfico. Hablamos específicamente del fentanilo, de la necesidad de seguridad en los puertos de México, que es algo en lo que trabaja el Presidente, comprendiendo en gran medida que procede de China y luego de entrar a México llega al norte para pasar a Estados Unidos. El fentanilo causa un gran daño cuando se convierte en opioides", expresó en la conferencia que dio al concluir su gira de trabajo.

Estados Unidos también se comprometió a trabajar en conjunto para expandir la capacidad forense y la colaboración para ayudar a resolver los más de 82 mil casos de personas desaparecidas en México. Se continuará con la capacitación a técnicos de laboratorio y policía para mejorar sus habilidades en el análisis forense.

El gobierno de México aprovechó la visita de Harris para agradecer que las autoridades estadounidenses enviaron un nuevo lote de vacunas contra el Covid-19.